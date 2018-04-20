Ярославль, 20 апреля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В Ярославле к хоккейному матчу между сборными России и Швеции покрасили заборы, правда, только с одной стороны, видной по пути движения транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM представители движения «Неравнодушный Ярославль».

Неравнодушный Ярославль «Потемкинские заборы»

Они сфотографировали «потемкинские заборы», которыми, видимо, хотели поразить шведов и других гостей матча. Вряд ли кому-то из них пришло бы в голову выйти из автобуса и посмотреть на свежепокрашенные красненькие заборы со стороны пешеходного тротуара. Однако жители Ярославля, о чьих эстетических чувствах никто не позаботился, сфотографировали «обе стороны медали».