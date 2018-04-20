Полтава, Украина, 20 апреля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился с просьбой к депутатам Полтавского областного совета, чтобы они прекратили многолетнюю практику блокировки работы госкомпании «Укргаздобыча» (УГД) и выдали лицензии на разработку новых месторождений газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Сегодня Полтавский областной совет блокирует выделение новых возможностей для добычи украинского газа. Блокируют наших, наших, чтобы мы покупали газ за валюту. Это катастрофа. Мне говорят, что там кто-то ходит по залу с коррупционными историями и блокирует вопрос. Я буду просить облсовет, партии облсовета. Создавайте конкуренцию, пусть приходят, добывают, пусть делают Украину сильнее. Меньше будем покупать за валюту. Больше добудем украинского газа, сразу сможем снизить цены. Но как же этого не понять, это же государственный интерес? Уже и ренту оставили на местах 5%. Ну что еще мы должны сделать, чтобы компании пошли масштабно и конкурентно работать?» — задался вопросом Гройсман.

В свою очередь национальная акционерная компания «Нафтогаз Украина» сообщила, что «Укргаздобыча» не сможет нарастить добычу газа в 500 млн куб. м из-за деятельности «князьков» Полтавщины.

«Вот ответ на вопрос, почему мы до сих пор импортируем газ. Местные депутаты отказали УГД в согласовании расширения границ двух имеющихся специальных разрешений. Это означает, что «Укргаздобыча» не сможет пробурить семь скважин, что приведет к потере добычи 124 млн куб. м газа. Это уже 60-й отказ местных князьков. Когда на Полтавщине местные депутаты будут говорить, что не хватает средств на строительство детских садов и школ, напомните им, что только за первый квартал 2018 г. «Укргаздобыча» уже оплатила 59,3 млн грн. (2,261 млн долл.) рентных платежей в местные бюджеты различных уровней Полтавской области. Из-за постоянных подрывных действий местных депутатов только в 2018 году «Укргаздобыча» не сможет дополнительно добыть до 500 млн куб. м газа, при этом бюджетные выплаты для Полтавщины значительно уменьшатся», — сообщили в НАКе.

Кроме того, председатель правления «Укргаздобычи» Олег Прохоренко обвинил Полтавский облсовет в срыве «выполнения государственной программы наращивания добычи украинского газа».

Напомним, 12 апреля на сессии Полтавского облсовета депутаты отказали государственной службе геологии и недр в согласовании выдачи новых специальных разрешений на два новых нефтегазовых участка. Речь идет о Матвеевском и Горобцовско-Отрадненском месторождениях, спецразрешения на которые планировала получить государственная «Укргаздобыча».

Как сообщалось, в 2016—2017 годах Полтавский облсовет не согласовал «Укргаздобыче» ни одного спецразрешения на пользование недрами. Тогда полтавские депутаты аргументировали свои отказы тем, что местные бюджеты не получают средств от уплаты добывающими компаниями ренты. С 2018 года 5% рентных платежей остается в местных бюджетах. В этом году Полтавская область ожидает получить 17 млн долл. отчислений.