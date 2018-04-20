Чита, 20 апреля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Читатели народной газеты «Вечорка», публикующей актуальную информацию о событиях в Забайкальском крае, сегодня, 20 апреля, не смогли зайти на сайт по причине блокировки ресурса. Его редакция уже подтвердила опасения: ресурс оказался недоступен для некоторых пользователей из-за борьбы Генпрокуратуры и Роскомнадзора с Telegram, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gazetavechorka.ru Так сейчас выглядит ни в чём не повинный сайт народной газеты «Вечорка» (Забайкальский край)

«Ещё 18 апреля федеральные СМИ написали о блокировке десятков тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Digital Ocean, которым мы пользуемся. Начавшаяся волна блокировок нас не волновала, потому что сайт народной газеты не имеет ничего общего ни с Telegram, запрещенным в России, ни с террористами. Как выяснилось, зря. Чиновники особо не разбирались, где экстремисты, где Дуров, а где народная газета. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор внёс в список запрещенных десятки тысяч ip-адресов, в том числе и наш. Словно сбросили бомбу на мирный город, где прятался один бандит», — сказано в официальном сообщении редакции.

Между тем известно, что в настоящее время сайт доступен для абонентов нескольких провайдеров, в том числе Ростелекома и Билайна.

«Из-за некомпетентности чиновников, бодающихся с Павлом Дуровым, мы заведем канал в созданном им мессенджере. Пока вопрос с блокировкой не закрыт, новости будут публиковаться там и на страницах других соцсетей», — заявили в редакции газеты «Вечорка».

Её учредители намерены обратиться в суд в случае, если сайт не будет разблокирован до конца сегодняшнего дня.

Напомним, 13 апреля 2018 года популярный мессенджер Telegram был внесён Роскомнадзором в реестр ресурсов, запрещённых на территории Российской Федерации, принято решение о его блокировке в связи с тем, что владельцы ресурса отказались передавать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей на основании приказа федеральной службы.

И хотя к настоящему времени заблокированы уже более 20 миллионов IP-адресов, Telegram по-прежнему работает, а провайдеров стали атаковать недовольные клиенты. Список заблокированных сервисов, которые не нарушали закон и не находятся в реестре запрещенных сайтов, ежедневно пополняется: игры, сервисы облачного хранения, онлайн-школы, магазины, платёжные системы.