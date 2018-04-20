Ярославль, 20 апреля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Жители Туношенского пансионата для ветеранов войны и труда в Ярославской области написали письмо губернатору с требованием вернуть уволенного директора пансионата и создали петицию в интернете. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pansionat-tunoshna.ru Валерий Лазарев получает диплом

Письмо подписало более 70 ветеранов и около 30 человек из персонала. 10 апреля с Валерием Лазаревым расторгли контракт. Он возглавлял пансионат с апреля 2016 года.

«Меня выдавливали с прошлого года. Думаю, что во всем виноват ремонт в одном из отделений, которое делало ООО «СМО-1». Я заставлял подрядчика делать его качественно, переделывать недоделки. И на этом сэкономил пансионату, по моим подсчетам, 800 тысяч рублей. Подрядчик стал писать жалобы, судиться, и после этого все поменялось. Черное стало белым, солнце — луной, а я из хорошего руководителя превратился в плохого», — сказал корреспонденту ИА REGNUM экс-директор ГБУ СО ЯО Туношенского пансионат для ветеранов войны и труда Валерий Лазарев.

Сотрудник пансионата, с которым пообщался корреспондент ИА REGNUM, предполагает, что кресло освободили для другого руководителя — директора учреждения схожего профиля. Сторонники уволенного директора говорят, что по итогам 2017 года пансионат получил диплом за «За лучшую работу в области обеспечения качества» от департамента инвестиций и промышленности Ярославской области. На сайте учреждения размещена положительная характеристика Лазарева за подписью начальника отдела развития учреждений социального обслуживания департамента труда и социальной поддержки населения.

В самом департаменте отрицают какую-либо неординарную подоплеку увольнения. Там говорят, что к работе директора были претензии, а сам он получал выговоры.

«Валерий Лазарев написал заявление об уходе. Потом он передумал и попросил не увольнять до истечения срока контракта. Мы пошли ему навстречу и дали ему доработать до 10 апреля. Но контракт не стали продлевать, поскольку человек уже изъявил свое желание покинуть заведение», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента труда и социальной поддержки Светлана Трифонова.

Сейчас обязанности директора пансионата исполняет его заместитель и объявлен конкурс на замещение вакантной должности.