Санкт-Петербург, 20 апреля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Финские экологи продолжают исследовать отходы с полигона «Красный Бор». Текущую ситуацию президент корпорации Fortum Пекка Лундмарк обсудил с Сергеем Ивановым, специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщила ИА REGNUM пресс-служба финской компании.

Пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Отбор проб отходов на полигоне «Красный Бор» финской компанией Fortum

Стороны обсудили ряд совместных проектов, в которых участвует Fortum — энергетических и экологических. Внимание было уделено и поиску решения утилизации опасных отходов полигона «Красный бор» вблизи Санкт-Петербурга.

Напомним, специалисты финской компании Fortum в феврале 2018 года провели отбор проб отходов из карт-котлованов № 64 и №68. С трех уровней накопленных отходов было извлечено около 1300 литров жидкой фракции.

Перевозку отобранных проб осуществлял специализированный экомобиль петербургского предприятия «Экострой», поскольку транспортировка опасных грузов требует повышенного уровня безопасности. После пересечения финской границы контейнеры перегрузили в автомобиль компании Fortum и отправили на научно-техническую базу предприятия.

На данный момент финские эксперты изучают образцы, на анализ уйдет около трех месяцев, а значит, результаты будут известны к лету 2018 года. Специалисты Fortum гарантируют, что Россия получит рекомендации по конкретной технологии утилизации накопленных на полигоне отходов.

Финансирование финского участия в решении проблемы «Красного Бора» взяла на себя Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО). Отметим, что соглашение о дальнейшей переработке отходов с финнами не было заключено.

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«Fortum является одной из крупнейших европейских компаний по переработке опасных токсичных отходов, — отметил генеральный директор полигона «Красный Бор» Алексей Трутнев. — Для нас крайне важно изучить не только российский, но и международный опыт решения подобных проблем, чтобы в дальнейшем выбрать экологически безопасный и верный путь по рекультивации полигона».

Подразделение Fortum, специализирующееся на поиске решений по утилизации отходов, существует более 40 лет. Среди последних проектов подразделения — утилизация сирийского химического оружия и разработка решения утилизации отходов захоронений гексахлорбензола австралийской промышленной компании Orica.

Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.