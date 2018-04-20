Москва, 20 апреля, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Пользователи сети в ночь на 20 апреля атаковали Google Maps и изменили информацию о Роскомнадзоре. Они переименовали ведомство в «Роскомпозор», изменили категорию учреждения и часы его работы.

Скриншот страницы Google Maps Пользователи Google Maps изменили информацию о Роскомнадзоре

Главное здание Роскомнадзора на Китайгородском проезде в Москве превратилось в «Роскомпозор». Именно так ведомство часто называют в социальных сетях и на акциях против ограничений в интернете. Ночью в описании ведомства было указано «Психоневрологический диспансер», однако к утру оно вновь стало «Государственным учреждением». Кроме того, пользователи изменили часы работы, указав, что ведомство «Закрыто навсегда».

Скриншот страницы Google Maps Пользователи Google Maps изменили информацию о Роскомнадзоре

Здание Роскомнадзора лишилось своего настоящего названия и стало «Роскомпозором» и в некоторых других городах, среди которых Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Пермь и другие.

Скриншот страницы Google Maps Пользователи Google Maps изменили информацию о Роскомнадзоре

В некоторых городах вместо категории «Государственное учреждение» появилось обозначение «Гей-бар». При этом пользователи поменяли время работы ведомства, указав, что оно открывается в 22.00.

Скриншот страницы Google Maps Пользователи Google Maps изменили информацию о Роскомнадзоре

Кроме того, Роскомнадзору оставили множество негативных отзывов, из-за чего его рейтинг в среднем снизился с 5 до 1,2 баллов. А в раздел с фотографиями, сделанными в учреждении, пользователи загрузили изображения, не имеющие отношения к ведомству. Так, в описании Роскомнадзора появились коллажи, на которых изображены люди с оружием, позирующие на фоне флага с логотипом мессенджера Telegram. Также в некоторых случаях ведомство проиллюстрировали обложкой книги «Что такое терроризм», фотографией кухни, видеозаписью с кошкой и другими изображениями.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса серверов Amazon, Google и Microsoft, которые мессенджер Telegram использовал для обхода блокировки на территории России. Из-за этого в других сервисах начали появляться сбои в работе. Среди них оказались различные интернет-магазины, мессенджер Viber, а также социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте» и Twitter. В некоторых случаях наблюдались проблемы с доступом и к белорусским сайтам. Среди них оказались сайты президента Белоруссии Александра Лукашенко, министерства обороны, министерства образования, министерства экономики и другие государственные ресурсы страны. В некоторых случаях не удавалось перейти и на сайты белорусских СМИ.