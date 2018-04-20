Москва, 20 апреля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Утверждать, что в суверенном государстве обязательно должна быть суверенная церковь, — это абсурд, считает протоиерей Андрей Новиков. Об этом он заявил 20 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, полемизируя с украинскими экспертами, решившими заступиться за Петра Порошенко и его сомнительную эрудицию в области истории принятия русским народом православного вероисповедания. Кроме того, Новиков раскритиковал стремление Порошенко создать на Украине автокефальную церковь.

President.gov.ua Порошенко и Филарет

«Если говорить о том, что в суверенном государстве должна быть суверенная православная церковь, это абсурд, — сказал Новиков. — Если мы возьмём Византийскую империю, то там в пределах одного государства существовало пять поместных православных автокефальных церквей. А сейчас Александрийский и всея Африки патриархат охватывает весь континент, на котором находится огромное количество независимых государств. Если же мы говорим о Болгарской церкви, то она была основана на императорских амбициях болгарского царя, который хотел занять место константинопольского императора в православном мире. Там была особая ситуация. Каждый раз создание автокефальных церквей — это особая ситуация».

Кроме того, протоиерей назвал ужасным ход украинского президента, задумавшегося об автокефальной украинской церкви.

«Это ход, который является ударом в самое сердце православного народа, — сказал Новиков. — Это попытка разделить единый православный народ. Попытка сделать так, чтобы люди перестали быть братьями во Христе, и создать особый тип церковного человека, который ориентирован на русофобию, который ей живёт. Человек, который сможет оправдывать то, чем оправдывают своё существование современные украинские раскольники. Человек, который сможет на церковной почве участвовать в актах геноцида, в пытках, в убийствах своих братьев».

В то же время священнослужитель отметил, что у Русской православной церкви есть огромный потенциал и поддержка в среде украинского православного народа.

«Нашу церковь пытались расколоть люди и пострашнее Порошенко, — сказал Новиков. — Но бог её защищал. На Украине 13 тыс. православных приходов. Если ему удастся этот томос (здесь: разрешение на создание автокефальной церкви — прим. ИА REGNUM ), то он не будет иметь никакой канонической силы. Константинопольский патриарх имеет право действовать и выносить самостоятельные решения в согласии со своим собором только в пределах самого константинопольского патриархата. Это станет расколом всего православного мира».

Напомним, что, как заявил президент Украины Пётр Порошенко, он обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании томоса об автокефалии православной церкви на Украине.

По словам президента Украины, это обращение уже подписали все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

«Сегодня Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Очень надеюсь, что это решение может быть принято до 1030-летия крещения Украины-Руси, — сказал Порошенко. — Это событие независимости Украины, которое происходит в очень непростые времена для того, чтобы мы имели свою единственную автокефальную церковь, молитвенно совмещённую с другими поместными церквями, но административно никак не зависимую ни от Москвы, ни от кого другого».

Кроме того, Порошенко не упустил возможности отпустить несколько русофобских реплик. В частности он заметил, что «именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры».

«Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — сказал Порошенко.