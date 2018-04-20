Иркутск, 20 апреля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Сотни нелегальных гостиниц, строящихся и уже построенных в прибайкальском посёлке Листвянка, стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова. В его действиях правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Софья Бунтовская ИА REGNUM Китайские гостиницы в Листвянке строятся под видом жилых домов

«В тесном взаимодействии с сотрудниками прокуратуры Иркутского района, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области следователями установлены факты незаконной выдачи главой администрации Листвянского муниципального образования разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в посёлке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории», — отмечено в официальном сообщении СК РФ.

Софья Бунтовская ИА REGNUM Строительство гостиниц и турбаз в Листвянке ведётся в любое время года

То, что на основании выданных разрешений собственниками на земельных участках производились земляные работы (снятие плодородного слоя почвы, изменение ландшафта, вывоз грунта), а также возведены объекты капитального строительства в несколько этажей, ранее подтверждали и сами жители Листвянки. Но ещё в конце 2017 года её глава заявлял:

«К реализации частных земель мы отношения не имеем и повлиять на собственников не можем. Я знаю, что на бумаге — это жилые дома, а по факту — коммерческие объекты, нигде официально не зарегистрированные. А всё потому, что в России граждане других государств имеют законное право покупать землю (кроме сельхозугодий)».

О нём самом известно, что в 1995 году окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности «Биология (охотоведение»). Трудовую деятельность начал с должности штатного охотника в Киренском коопзверопромхозе. С 1993 по 2014 годы работал в ГУ МВД России по Иркутской области (на разных должностях). После выхода на пенсию подполковник полиции в отставке стал председателем думы Листвянского МО (декабрь 2015 — сентябрь 2016 гг). В должности главы Листвянского МО работает с 18 сентября 2016 года. Имеет награды: «За доблесть в службе», «За отличие в службе I, 2, 3 степеней».

Напомним, до начала XX века посёлок именовался Лиственничное. Свое название он получил по лиственницам, растущим на расположенном рядом Лиственничном мысу (его тоже сейчас активно осваивают). Расположен он по правую сторону истока реки Ангара. Ещё его называют «воротами Байкала», поскольку это наиболее удобный и близкий от Иркутска въезд на озеро.

Читайте также: Байкал. Жители Листвянки вынуждены заняться просвещением китайских туристов

Но сколько бы общественниками ни писалось открытых обращений и писем в различные инстанции о том, что покупаемые китайцами на подставных лиц строения только на бумаге домами числятся, что по факту это коммерческие объекты, нигде официально не зарегистрированные, на которых сами же китайцы и зарабатывают, привозя на отдых своих соотечественников, — ничего не менялось.

Исключением стала проверка 50 «гостиниц» в Ольхонском районе, о которой прокуратура РФ известила в конце 2017 года. Ущерб природе центральной экологической зоны Байкальской природной территории тогда оценили в 13 миллионов рублей.

Помимо десятков гостиниц и турбаз, которые по документам значились как жилые дома, местных жителей возмущает также то, что китайские гиды рассказывают китайским туристам, что Байкал — это северное море китайцев, на берегах которого раньше жили их племена, и территория временно принадлежит России.