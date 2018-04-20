Ярославль, 20 апреля, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Прошедшая в октябре 2017 года инвентаризация ярославского полигона «Скоково» показала, что остаточный срок его службы составляет 20 лет. Об этом 20 апреля на брифинге в правительстве области рассказал представитель федерального учреждения, проводившего инвентаризацию — ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по Ярославской области.

Yarregion.ru Екатерина Березина

Согласно природоохранному законодательству раз в пять лет полигоны должны проходить инвентаризацию. Ярославский полигон «Скоково» обследовался в октябре 2017 года с целью выявления уровня его загрузки и определения сроков безопасного функционирования объекта.

В ходе инвентаризации было установлено, что полигон располагается на площади более 60 гектаров, его проектная мощность составляет 10 миллионов тонн отходов. Кроме того, была проведена геодезическая съемка объекта, дана оценка ввозимым отходам по видам и классам опасности. На основании полученных результатов были проведены расчеты потенциальной вместимости полигона. По состоянию на 1 января 2018 года полигон заполнен на 49% и потенциальный срок его эксплуатации составляет более 20 лет», — сказала заместитель руководителя филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по Ярославской области Екатерина Березина.

Екатерина Березина сообщила, что материалы инвентаризации центр готов предоставить рабочей группе представителей общественности, которая начинает свою работу на следующей неделе.

«С экологической точки зрения полигон «Скоково» соответствует всем передовым требованиям. Полигон обладает системами контроля, он обеспечен необходимыми требованиями технической и пожарной безопасности. Полигон «Скоково» соответствует экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам. Он — наиболее оборудованный и соответствующий всем требованиям объект. Более того, мощности полигона позволяют безболезненно принять дополнительный объем отходов. Этот объем составляет не более 4% от остаточной вместимости, то есть мы незначительно сократим срок службы полигона. На сегодняшний день возможность такая имеется, с учетом тех производственных мощностей, которые имеются в регионе», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

В год полигон принимает 278 тыс тонн. Ярославские власти планируют временное размещение твердых коммунальных отходов из Москвы в общем объеме 200 000 тонн в течение периода до 1 года. Технически полигон «Скоково» способен принять данные отходы, доля которых составит 4% от общей мощности полигона.

По информации департамента охраны окружающей среды и природопользования ЯО, оставшаяся общая вместимость полигона — 5271 тыс м3. Общая площадь земельного участка составляет — 61 гектар из них 39,19 гектаров занята отходами.