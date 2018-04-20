Ярославль, 20 апреля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Руководителем УФАС России по Ярославской области назначен Иван Паутов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Yaroslavl.fas.gov.ru Иван Паутов

Его предшественник Алексей Ширков покинул свой пост ровно год назад — 20 апреля. Это произошло после скандала с единым расчетным центром по оплате услуг ЖКХ, услуги которого активно «внедряли» областные власти. УФАС посчитал это незаконным. В течение года руководил антимонопольным ведомством региона Иван Паутов в качестве исполняющего обязанности руководителя.

Приказом ФАС России от 17 апреля 2018 года №500-К на должность руководителя Управления федеральной антимонопольной службы по Ярославской области с 19 апреля 2018 года назначен Паутов Иван Геннадьевич», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском УФАС.

Иван Геннадьевич Паутов родился 24 апреля 1973 года в Ивановской области. В антимонопольных органах — с 1995 года. Был специалистом 1 категории, ведущим специалистом, главным специалистом-экспертом, начальником отдела, заместителем руководителя, временно исполняющим обязанности руководителя. За время работы неоднократно отмечен благодарностями и грамотами, награжден медалью ФАС «За отличие в службе» III степени.