Минск, 20 апреля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Белорусские депутаты 19 апреля в первом чтении приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси», который направлен на изменение закона о СМИ. Согласно новым поправкам, комментаторы на форумах в интернете должны обязательно идентифицироваться, а сотрудники сетевых изданий должны проходить обязательную регистрацию, в противном случае они не будут считаться журналистами. Эти поправки активно обсуждают в сети, передает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот со страницы «Вконтакте» Шутки

Новый министр информации Александр Карлюкевич представил изменения в закон о СМИ. За изменений, которые ужесточат требования к интернет-изданиям, проголосовали 98 депутатов, против выступило всего двое. В целом проект закона предусматривает как корректировку закона о СМИ, так и внесение изменений в Налоговый кодекс, а также КоАП и ПИКоАП.

Какие изменения для закона о СМИ предполагают поправки? Во-первых, понятие СМИ дополняется «сетевыми изданиями», «владельцами интернет-ресурсов», «интернет-ресурсами» и так далее. Интернет-издания смогут проходить государственную регистрацию, чтобы считаться таковыми. Те интернет-ресурсы, которые не прошли госрегистрацию, не будут считаться СМИ, а их сотрудники журналистами.

Отмечается, что госрегистрация добровольна. Однако те, кто всё же зарегистрировался, будет иметь больше правовых и статусных преимуществ по сравнению с теми, кто ее не прошел, отметил Карлюкевич. Например, решение о блокировке зарегистрированного издания могут принять после двух и более предупреждений в письменной форме, а незарегистрированного после первого. В поправках к закону говорится, что обязательной становится идентификация пользователей, а владельцы сайтов должны будут анализировать содержание информации, чтобы не допустить публикацию запрещенной информации и материалов с нецензурной лексикой.

В законопроекте к запрещенной информации теперь отнесли и материалы, побуждающие к самоубийству, «ненадлежащую рекламу», запрещается разглашение данных несовершеннолетних. В проекте закона прописано и ограничение доступа к белорусскому медийному пространству иностранцев. Так, только резидент Белоруссии может выполнять функции редакции СМИ, а главным редактором может быть тоже только гражданин республики. Согласно новым поправках, доля иностранного участия не должна превышать 20%, а распространение продукции иностранных СМИ должно осуществляться только по специальному разрешению.

Сами интернет-пользователи не поддержали законопроект. В сети обращают внимание на то, что ещё недавно в соцсетях из-за блокировки Telegram шутили о возможности организации цифровых туров для граждан России и Украины в Белоруссию, но теперь всех пользователей могут обязать проходить идентификацию ради комментария на форуме.

Скриншот со страницы «Вконтакте» Пессимизм

Скриншот со страницы «Вконтакте» Россия и Белоруссия

Обращают внимание пользователи и на то, что ситуация с блокировкой в РФ Telegram и принятием законопроекта, вносящего поправки к закону о СМИ в Белоруссии, напоминает изощренное соревнование.

Скриншот со страницы «Вконтакте» СМИрно

«Изменения в закон о СМИ или первый шаг на пути становления новой Северной Кореи…» — предположили в паблике «Вконтакте» «Драник тунеядца Кастуся».

В соцсетях по поводу нового законопроекта появилось уже немало мемов, карикатур. Одними из самых распространенных стали изображения человека за компьютером в наручниках, а также изображение головы собаки, которую основатель Telegram Павел Дуров предложил как эмблему «цифрового сопротивления».

Скриншот со страницы «Вконтакте» Собака

Скриншот со страницы «Вконтакте» Человек в наручниках

В то же время стоит отметить, что, как отмечают многие эксперты, на белорусских форумах, в пабликах можно нередко заметить, как местные националисты проводят оголтелую русофобскую пропаганду, не стесняясь в грубых выражениях и оскорблениях в отношении русскоговорящих и граждан РФ в принципе. При этом министерство информации на это никак не реагировало, но теперь у ярых националистических русофобов не получится спрятаться за вымышленными именами. Эта позиция также находит поддержку в соцсетях.

Напомним, что ранее премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявлял, что ответственность за распространяемую информацию должна быть равной для всех СМИ. Как передавало ИА REGNUM, ранее мининформ Белоруссии получил право без суда ограничивать доступ к ресурсу, владельцу которого вынесли два письменных предупреждения за год. Также ресурс может быть сразу заблокирован, если в ведомстве решат, что он распространил материал, запрещенный к распространению в соответствии с законодательными актами республики.