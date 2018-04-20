Чебоксары, 20 апреля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. История с концертом Наташи Королёвой в столице Чувашии, который был дан 22 марта в честь старта Года добровольца, но общественности больше запомнился закулисным видео с подпевающими чиновниками, получила неожиданное продолжение. 17 апреля на портале госзакупок было опубликован тендер на концерт поп-певицы, состоявшийся месяц назад. Это дало дополнительный повод для размышлений и измышлений, породив массу вопросов и став самым обсуждаемым событием недели. В информационном пространстве ситуация накалялась, в связи с чем администрация Чебоксар созвала брифинг и прояснила ситуацию. К этому моменты уже дали «беглую» оценку в УФАС и высказалась директор поп-звезды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Брифинг в мэрии Чебоксар

Напомним, Наташа Королёва дала концерт в ледовом дворце «Чебоксары Арена» практически сразу после выборов президента — 22 марта. Мероприятие прошло под лозунгом «Сильный президент! Сильная Россия!» и было приурочено к открытию Года добровольца, совмещено с раздачей государственных наград и награждением активистов, — добровольцев и волонтёров, активных граждан и бюджетников. По данным властей, было собрано около 4,5 тыс. человек. Собственно, к самому празднику вопросов не возникло. Приезд Наташи Королёвой запомнился не концертом для народа, а любительским видео с закрытого мероприятия, где в узком кругу чиновники и депутаты подпевают Наташе Королёвой «Жёлтые-е тюльпа-а-а-ны, вестники разлуки…».

Спустя месяц эта история получила новое развитие. 17 апреля АУ «Творческий город» (организация, подведомственная мэрии Чебоксар) опубликовала информацию о закупке у единственного поставщика. Речь шла об услугах «по организации и проведению концерта Н. Королевой в ледовом дворце «Чебоксары-Арена», запланированного на 22 марта. Стоимость услуг была оценена в 1,5 млн рублей.

Это вызвало недоумение, в УФАС полетело обращение. 19 апреля на пресс-конференции глава антимонопольной службы Чувашии Вячеслав Борисов сообщил о двух выявленных нарушениях.

«Мы внимательно посмотрели положение (об организации закупок), в нём не указаны сроки публикации информации о закупках. Уже для себя решили, что в части положения о закупке нам надо будет их поправить, чтобы они доработали его. Это первая часть, где есть проблемы, и пока думаем, выдавать предупреждение или предостережение. Вторая часть, где есть признаки нарушения: мы не смогли в оперативном режиме найти заключенного договора с поставщиком. А это уже имеет признаки нарушения федерального закона о закупках — за неразмещение договора», — сказал, в частности, руководитель Чувашского УФАС.

В федеральном прессе по этому поводу высказалась и директор певицы.

«Впервые об этом слышу», — заявила Марина Наринская в ответ на вопрос телеканал Рен ТВ, что она может сказать об этом тендере.

Чтобы снять информационный накал и развеять домыслы, мэрия оперативно созвала брифинг, ответив на все вопросы. Начальник управления культуры и развития туризма администрации Чебоксар Людмила Маркова пояснила, что данное мероприятие «было запланировано достаточно давно», в соответствии с годовым планом. При выборе хедлайнера праздничного вечера выбор пал на Наташу Королёву после изучения финансовых условий и райдера других артистов, на основании соотношения «цена — качество».

Говоря о тендере, Людмила Маркова взяла ответственность за недоработку на себя и подтвердила нарушение.

«Да, нашим учреждением допущены нарушения в связи с тем, что на момент мероприятия в АУ «Творческий город» отсутствовал специалист — контрактный управляющий. Была вакансия, она замещена буквально несколько дней назад. Устроившись на работу, контрактный управляющий стал приводить в соответствие все документы, в том числе было размещено данное извещение», — сказала начальник управления, отметив, что «случился сбой, повлиял человеческий фактор».

«Исполняющая обязанности «Творческого города» не проконтролировала своевременное размещение. Ей будет объявлен выговор. Также будет усилен контроль за работой подведомственных учреждений в части закупок», — сообщила также Людмила Маркова, также отметив, что будет изучено и доработано положение об организации закупок.

Что касается порядка заключения договора, то здесь нарушений нет.

«Закупки были легитимные, нарушения в части определения поставщика и заключения договорных отношений нет», — подчёркивает начальник отдела финансового контроля администрации Чебоксар Надежда Куликова.

Говоря о транспортных затратах в 60 тыс. рублей для перемещения по Чебоксарам, что также вызвало вопросы, Людмила Маркова отметила, что вместе с певицей приехала её творческая группа из 14 человек — солисты, танцоры, технический персонал. На 12 часов были арендованы микроавтобусы и машины представительского класса, аренда автотранспорта в среднем стоит 800—1200 рублей в час.

«Сверхнормы нет. Всё прозрачно, расходники можно посмотреть», — подчеркнула начальник управления культуры.

Комментируя попавшее в сеть закулисное видело, Маркова отметила, что «артистка на данный момент была не в сценическом костюме, она уже уходила из здания».

«Было награждение, были поощрены некоторые лица. И один из награждаемых решил организовать мероприятие после концерта. Гостья просто зашла поблагодарить всех за тёплый приём в нашем городе. Понятно, что Наталья Королева отдельно не пела для чиновников — это мероприятие не входило в бюджет, это было за счёт индивидуального лица», — сказала начальник управления информации столичной мэрии Оксана Ефремова.