Ереван, 20 апреля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В случае наличия политической повестки дня, власти готовы начать обсуждения с теми, кто борется против премьерства Сержа Саргсяна.

Photolure Протесты в Ереване

Об этом выступая на брифинге после заседания исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) 19 апреля заявил пресс-секретарь правящей партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

«Отвергни Сержа» [название инициативы и один из лозунгов протестующих — ред.] не является политической повесткой дня», — подчеркнул представитель РПА.

Отвечая на вопрос, на какие уступки власти готовы пойти, Шармазанов сказал: «Для того, чтобы правительство пошло на уступки или компромисс, должна быть повестка дня. Но мы ее не слышали. У движения должна быть политическая повестка дня — вот в чем проблема… Власти и оппозиция не формируются на улице. Я не думаю, что наш уважаемый коллега [Никол Пашинян] более оппозиционен, чем блок «Царукян» или его другие коллеги по блоку «Елк», которые работают в парламенте и критикуют власти. Вот в чем вопрос».

Между тем заметно, что несмотря на заявление Шармазанова, Серж Саргсян уже идет на маленькие, пока не столь заметные уступки и обещания.

Так, во вчерашнем интервью одному из армянских телеканалов Саргсян заявил, что в ближайшие недели начнутся общественные обсуждения Стратегии развития Армении до 2030 года, правительство уже запланировало снижение налогового бремени для населения, в частности, подоходного налога, по меньшей мере с 1 января 2019 г. будут повышены пенсии и минимальные заработные платы.

«Все это позволит обеспечить спокойную, размеренную жизнь, экономическое развитие, прогресс. Вновь повторю, никто не может в течение 5, 10, 15 лет создать такие условия, которыми были бы довольны все. И за эти 25−26 лет, если учесть все стоящие перед всеми властями Армении за это время проблемы, наша страна неплохо развивалась. Я не говорю, что все хорошо. Как бы хорошо ни было, моя оценка будет всегда такой, что мы можем достичь больше», — сказал Серж Саргсян.

Кроме того, на первом заседании правительства под своим руководством Серж Саргсян отказался от права собственности на государственный особняк, подаренный ему правительством несколько недель назад.

В своем выступлении Саргсян подчеркнул, что в этом доме не жили ни первый, ни второй президенты Армении, а аргументы в пользу дарения ему этого особняка он назвал «логичными» и напомнил, что поддержал это решение правительства.

«Я благодарен за такое решение, но сегодня я — руководитель правительства, и я сижу в кресле ведущего заседание. Это другая ситуация. Поэтому я принял решение отказаться от права собственности на этот особняк во время первого же заседания правительства, которое буду проводить я, то есть, сегодня, — отметил Серж Саргсян и добавил: — Сейчас не время решать вопрос квартиры третьего президента Армении. Можно к этому вопросу вернуться впоследствии, когда в этом кресле будет сидеть другой премьер-министр».

На решение премьер-министра отреагировал Никол Пашинян. На вопрос, считает ли он результатом митинговой борьбы тот факт, что Серж Саргсян решил отказаться от права собственности на правительственный особняк, Пашинян ответил: «Я буду считать это результатом митинговой борьбы, когда в Армении произойдет бархатная революция и когда эта революция завершится. Все остальное важно, но не является стратегически значимым».