Санкт-Петербург, 20 апреля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. В Северо-Западном регионе вступают в действие запреты на рыбную ловлю, в связи с нерестом и необходимостью сохранить молодое поколение рыб. За незаконный вылов рыбы к нарушителям может быть применено уголовное наказание. Об этом сегодня, 20 апреля, предупредило рыбаков Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыбак в Петербурге

От момента распаления (таяния) льда по 15 июня 2018 года запрещен вылов всех видов рыб в Ленобласти в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая. С 20 мая по 30 июня запрещен вылов судака и леща.

Пограничники обещают вместе с сотрудниками МВД и Росрыболовства в весенний период ежедневно проводить рыбоохранные рейды по побережью Финского залива.

«При обнаружении граждан, осуществляющих рыболовство в Финском заливе с использованием сетей, не обозначая их расположения с помощью буев или опознавательных знаков, необходимо немедленно сообщить о данных фактах в Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — отметили в региональном Погрануправлении.

Там напомнили, что незаконный вылов рыбы и нарушения правил рыболовства влечет административную ответственность, но в особых случаях к нарушителям может быть применено уголовное наказание согласно статьи 256 Уголовного кодекса РФ.

В 2017 году сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было выявлено более 500 административных правонарушений в области рыболовства с дальнейшим привлечением нарушителей к ответственности.

Как отмечает ИА REGNUM, согласно статье 8.37 КоАП РФ, нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство, влечет наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей; на должностных лиц до 50 тысяч рублей; на юридических лиц до 200 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрена конфискация орудий охоты, судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Уголовная ответственность в соответствии со статьей 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) наступает в случаях, если незаконная добыча водных биологических ресурсов совершена с причинением крупного ущерба; с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления указанных водных животных и растений; в местах нереста или на миграционных путях к ним; на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Гражданину, совершившему данное преступление, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Крупным признается ущерб, если он превысил 100 тысяч рублей, а особо крупным — 250 тысяч рублей.