Астана, 20 апреля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. По итогам первых трех месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 1,8%, что больше, чем у соседних стран по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщает 20 апреля аналитический портал Energyprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В первом квартале 2018 года уровень инфляции в России составил 0,8%, в Киргизии — 1,1%. Рост цен на товары и услуги в Казахстане в марте по отношению к февралю выросли на 0,5%.

Цены на продовольственные товары в Казахстане и России выросли на 2,2% и 1,4% соответственно, непродовольственные товары — на 1,3% и 0,6%, услуги — на 1,7% и 0,3%. В Киргизии отмечается самый значительный рост на услуги — сразу на 3,2%.

По состоянию на 1 марта 2017 года один килограмм говядины в Астане стоил 1666 тенге (312 рублей), что на 26,8% дешевле, чем в Москве и на 4,8% дороже, чем в Бишкеке. Один килограмм картофеля стоил 142 тенге (26,57 рубля), что на 29,5% дешевле, чем в столице России и на 6,8% дороже, чем в столице Киргизии.

Напомним, по данным комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана, в первом квартале 2018 года среди продовольственных товаров больше всего цены выросли на овощи — 14,3%, картофель — 6,9% и консервированное молоко — 3,2%.