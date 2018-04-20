Португалия, 20 апреля, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Женская сборная России по теннису на колясках завоевала серебро на Чемпионате Европы, который прошел в Виламоура (Португалия) с 8 по 16 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Паралимпийский комитет России Победительница

Россию представили три спортсменки, в числе которых была петербургская теннисистка Полина Шакирова. Соревновались пять команд: из России, Австрии, Великобритании, Швеции и Бельгии.

Второе место российская сборная завоевала, одержав три победы в четырех играх. Медали были разыграны по круговой системе.

В состав сборной России вошли также спортсменки из Московской области — Виктория Львова и Людмила Бубнова.

«Все свои первые матчи мы провели уверенно, обыграв сначала сборную Швеции, затем Бельгии и Австрии со счетом 3:0», — сказала Шакирова в интервью благотворительному фонду «Точка опоры».

По ее словам, день финала получился «эпичным»: по регламенту они должны были начать встречу в 10:00, но из-за постоянного дождя матчи начались только к 17:00. В финале российские девушки уступили сборной Великобритании со счетом 5:7, 1:6.

Бронзовая медаль по итогам состязаний у команды из Бельгии.