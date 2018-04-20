Ярославль, 20 апреля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В Ярославской области судебные приставы закупят около 1,5 тысячи стаканчиков мороженого разных сортов, которым угостят всех желающих провериться на наличие долгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

Pixabay.com Мороженое

25 апреля — в день всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах», судебные приставы УФССП России по Ярославской будут информировать граждан об имеющихся задолженностях.

Для всех, кто примет участие в акции, приставы приготовили подарок — мороженое. Его получат все ярославцы, которые проверят свои долги в выездных пунктах судебных приставов.

«Мы закупим на собственные средства около полторы тысячи стаканчиков мороженого разных сортов. Будет и обычный пломбир, и шоколадный. Надеемся, что это привлечет ярославцев», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления службы судебных приставов по Ярославской области Екатерина Пиунова.

Сотрудники службы купят мороженое за свой счет, а не за бюджетные или спонсорские деньги. Такое решение они приняли сами. Жители Ярославля смогут погасить свои долги в фойе крупных торговых центров: «Вернисаж», «Альтаир», «Яркий» 25 апреля с 17 до 19 часов. В течение этого времени в магазинах будет работать выездной пункт судебных приставов. Подобные мероприятия пройдут во всех городах и районах Ярославской области.