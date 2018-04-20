Кемерово, 20 апреля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. На кузбасских предприятиях Сибирской генерирующей компании (СГК) продолжаются мероприятия по безопасному прохождению весеннего паводка. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, на территориях энергопредприятий ведётся постоянный контроль паводковой ситуации, проводится ежедневный мониторинг уровней воды в водозаборных ковшах водонасосных станций ГРЭС и ТЭЦ, водопостах рек региона.

Служба по связям с общественностью СГК На кузбасских предприятиях Сибирской генерирующей компании (СГК) продолжаются мероприятия по безопасному прохождению весеннего паводка

Практические предупредительные мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод выполнены. Аварийные бригады готовы к проведению восстановительных работ и оснащены всеми необходимыми материалами и техникой.

В настоящее время паводковая ситуация спокойная. Резкий подъём уровней воды не зафиксирован. Река Томь в районе Кемерово и Новокузнецка вскрылась ото льда, продолжается ледоход. По прогнозу Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальные уровни весеннего половодья в 2018 году на большинстве рек бассейна реки Томь — около или ниже нормы на 0,3 — 0,9 м.

«Паводок продолжается. Он проходит спокойно, но нужно быть готовыми к любому развитию событий, наша главная задача — обеспечение бесперебойной работы энергооборудования, надежное энергоснабжение потребителей», — отметил директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак.