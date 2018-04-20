В Москве открылась самая высокая смотровая площадка: фоторепортаж
Москва, 20 апреля, 2018, 13:15 — ИА Регнум. В Башне «Федерация. Восток» комплекса Москва-Сити 19 апреля открылась смотровая площадка Panorama 360. Она заявлена как самая высокая обзорная платформа в России и Европе и располагается на 89-м этаже. Данное достижение официально зафиксировано в Книге рекордов России. Также на самой высокой точке планируется разместить фабрику мороженого, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы хотим, чтобы люди, приходя к нам, не просто оставались довольными и получили новые яркие впечатления, — это мы гарантируем. Нам важно, чтобы то, что мы делаем, соответствовало высшим мировым стандартам и было конкурентоспособно во всём мире. Ведь мы создаём не просто очередной аттракцион, а новую достопримечательность мирового значения», — отметил генеральный директор PANORAMA360 Артур Шакарян.
Со смотровой площадки через стёкла высотой шесть метров открывает панорамный вид на территорию столицы — с высоты 327 метров можно рассмотреть площадку МГУ на Воробьёвых горах, насладиться видом Москвы-реки или красотой сталинских высоток. Официально площадка заработает с 21 апреля — тогда же для гостей будут представлены, кроме фабрики мороженого, и современные развлекательные зоны: проекционное шоу с эффектом погружения, интерактивный гид в формате дополненной реальности, выставка виртуальных 3D-моделей башен Москва-Сити и фотостудия.
Проект создавался при поддержке правительства Москвы, в частности департамента спорта и туризма, образования, культуры, СМИ и рекламы, а также ЗАО «Башни Федерации» и Инфраструктурной Корпорации «АЕОН». Дети до пяти лет смогут попасть на смотровую площадку бесплатно. На территории будут регулярно проходить выставки, концерты, мастер-классы и уроки москвоведения для школьников города. На смотровой площадке также располагаются экоресторан с блюдами из свежих продуктов, кафе и сувенирная лавка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, площадка была предусмотрена ещё при проектировании здания. Не исключается, что она может быть внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
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