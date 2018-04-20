Москва, 20 апреля, 2018, 13:15 — ИА Регнум. В Башне «Федерация. Восток» комплекса Москва-Сити 19 апреля открылась смотровая площадка Panorama 360. Она заявлена как самая высокая обзорная платформа в России и Европе и располагается на 89-м этаже. Данное достижение официально зафиксировано в Книге рекордов России. Также на самой высокой точке планируется разместить фабрику мороженого, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Огни вечернего города. Смотровая площадка Panorama 360

«Мы хотим, чтобы люди, приходя к нам, не просто оставались довольными и получили новые яркие впечатления, — это мы гарантируем. Нам важно, чтобы то, что мы делаем, соответствовало высшим мировым стандартам и было конкурентоспособно во всём мире. Ведь мы создаём не просто очередной аттракцион, а новую достопримечательность мирового значения», — отметил генеральный директор PANORAMA360 Артур Шакарян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гостиница «Украина» вечером

Дарья Антонова ИА REGNUM Закат над Москвой

Дарья Антонова ИА REGNUM Смотровая площадка Panorama 360 в Москва-Сити

Со смотровой площадки через стёкла высотой шесть метров открывает панорамный вид на территорию столицы — с высоты 327 метров можно рассмотреть площадку МГУ на Воробьёвых горах, насладиться видом Москвы-реки или красотой сталинских высоток. Официально площадка заработает с 21 апреля — тогда же для гостей будут представлены, кроме фабрики мороженого, и современные развлекательные зоны: проекционное шоу с эффектом погружения, интерактивный гид в формате дополненной реальности, выставка виртуальных 3D-моделей башен Москва-Сити и фотостудия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Смотровая площадка Panorama 360 в Москва-Сити

Дарья Антонова ИА REGNUM Смотровая площадка Panorama 360 в Москва-Сити

Дарья Антонова ИА REGNUM Смотровая площадка Panorama 360 в Москва-Сити

Дарья Антонова ИА REGNUM Закат над Москвой

Проект создавался при поддержке правительства Москвы, в частности департамента спорта и туризма, образования, культуры, СМИ и рекламы, а также ЗАО «Башни Федерации» и Инфраструктурной Корпорации «АЕОН». Дети до пяти лет смогут попасть на смотровую площадку бесплатно. На территории будут регулярно проходить выставки, концерты, мастер-классы и уроки москвоведения для школьников города. На смотровой площадке также располагаются экоресторан с блюдами из свежих продуктов, кафе и сувенирная лавка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Москву

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, площадка была предусмотрена ещё при проектировании здания. Не исключается, что она может быть внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-сити вечером. Вид со смотровой площадки Panorama 360

Читайте подробнее: В Москве откроют самую высокую в Европе смотровую площадку