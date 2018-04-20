Ярославль, 20 апреля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. «Комитет ярославской обороны» угрожает блокировать полигон «Скоково» для московских мусоровозов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Канал «Против московского мусора» в Телеграм Активисты на подъезде к полигону «Скоково»

20 апреля группа ярославских активистов «комитета», созданная во время митинга 18 апреля, приехала к полигону «Скоково».

"Мы провели «разведку» — посмотрели место для возможного перекрытия дороги для мусоровозов и пообщались с представителями правоохранительных органов, которые были на месте. Накануне активисты собрались вместе, обсудили проблему. Звучали предложения перекрывать уже сегодня. Но сейчас пока люди не готовы к таким решительным действиям. Поэтому сначала мы будем действовать в правовом поле: напишем запросы и обращения во все возможные органы — следственный комитет, прокуратуру, губернатору и так далее, так как мы полагаем, что ввоз московского мусора незаконен. Если не будет соответствующей реакции, будем перекрывать дорогу для мусоровозов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

По словам Воробьева, на подъезде к полигону присутствовали представители силовых органов в штатском, однако никаких действий по отношению к подъехавшим активистам не было.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ярославские власти пообещали, что размещение московских отходов из-за из-за мусорного кризиса в Подмосковье продлится не более года. До этого в течение двух недель факт привоза ТКО отрицался.