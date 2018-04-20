Ярославцы угрожают заблокировать полигон для ввоза московских отходов
Ярославль, 20 апреля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. «Комитет ярославской обороны» угрожает блокировать полигон «Скоково» для московских мусоровозов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.
20 апреля группа ярославских активистов «комитета», созданная во время митинга 18 апреля, приехала к полигону «Скоково».
"Мы провели «разведку» — посмотрели место для возможного перекрытия дороги для мусоровозов и пообщались с представителями правоохранительных органов, которые были на месте. Накануне активисты собрались вместе, обсудили проблему. Звучали предложения перекрывать уже сегодня. Но сейчас пока люди не готовы к таким решительным действиям. Поэтому сначала мы будем действовать в правовом поле: напишем запросы и обращения во все возможные органы — следственный комитет, прокуратуру, губернатору и так далее, так как мы полагаем, что ввоз московского мусора незаконен. Если не будет соответствующей реакции, будем перекрывать дорогу для мусоровозов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.
По словам Воробьева, на подъезде к полигону присутствовали представители силовых органов в штатском, однако никаких действий по отношению к подъехавшим активистам не было.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, ярославские власти пообещали, что размещение московских отходов из-за из-за мусорного кризиса в Подмосковье продлится не более года. До этого в течение двух недель факт привоза ТКО отрицался.