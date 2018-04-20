Калининград, 20 апреля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Говорить о полной победе общественности над устроителями потенциальной экокатастрофы в Калининградской области пока рано. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал представитель инициативной группы «Резонанс-39», выступающей против калийного рудника, Игорь Славский, комментируя кардинальные преобразования в политики руководства будущего горно-обогатительного комбината в пос. Нивенское.

Rezonans39.ru Одна из многочисленных акций протеста в Калининграде против ГОКа

«Победа ли это? Вопрос непростой и неоднозначный. С одной стороны задача-минимум выполнена — добыча и производство будут вынесены за пределы поселка на один километр, как того и требовали жители, и как это регламентировано действующим законодательством. Однако остаётся существенный момент — отходы производства», — сказал Славский.

Именно они, по словам общественника, определяют степень угрозы экологии региона.

«На данный момент предприятие декларирует отсутствие постоянного хранения отходов обогащения на земной поверхности, однако не подтверждает это расчетами. Более того, выложенные еще в 2015 году на нашем сайте rezonans39.ru данные о предполагаемом количестве отходов до сих пор никем не опровергнуты», — продолжил Славский.

ИА REGNUM уточняет, что уже несколько лет жители Нивенского, где проживает порядка 2000 человек, протестуют против строительства на территории поселка шахты для добычи калийной соли. Руководство ГОКа намеревалось построить рудник в нескольких десятках метров от жилых домов и в 300 метрах от детсада и школы.

Жители Нивенского убеждены — в случае разработки месторождения их ждет участь городов — Березники в Пермском крае и и Солигорска в Белоруссии, где из-за подземных выработок ушли под землю жилые дома, а уровень онкологии превышает допустимые нормы.

Нивенцы даже публично обратились к Рамзану Кадырову с популистской просьбой — войти населённым пунктом в состав Чеченской Республики.

«Проблема строительства Нивенского ГОКа два года терроризирует местных жителей, а мы знаем, что с террористами у Вас разговор короткий!» — написали в частности жители Калининградской области.

Накануне стало известно, что на предприятии «К-Поташ Сервис» с голландскими инвестициями, которое занимается строительством горно-обогатительного комбината, полностью сменился руководящий состав. Вслед за кадровыми перестановками изменилась и концепция проекта.

Новый генеральный проектировщик ООО «СПб-Гипрошахт» из Петербурга заверил региональные власти, что существующая площадка ГОКа в Нивенском будет использоваться только для административных построек.

По словам представителей «К-Поташ сервис», производства на данной территории не будет, и ни одно садоводческое общество не попадает в зону расположения калийного производства.

«На прошлой встрече с инициативной группой были проговорены требования к инвестору, без соблюдения которых проект не мог получить одобрения правительства. Сейчас компанией приняты условия по соблюдению санитарно-защитной зоны в один километр от ГОКа, также предложены альтернативные способы обращения с отходами производства согласно требованиям экологической безопасности», — прокомментировал итоги встречи с калийщиками региональный вице-премьер Александр Шендерюк-Жидков.

Представитель инициативной группы «Резонанс-39» Игорь Славский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM акцентировал внимание на новых слушаниях оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

«В предыдущем ОВОС были обозначены бульдозерные солеотвалы, как место хранения отработанного галита. Сегодня руководство ООО «К-Поташ сервис» на заседании правительства пообещало до окончания нового проектирования (которое планируют завершить в конце 2019 года) предоставить общественности релиз технико-экономического обоснования проекта. Также до этого момента будут проведены новые слушания ОВОС, где частично будут раскрыты технологические моменты, позволяющие оценить объемы отходов обогащения», — заключил собеседник ИА REGNUM.