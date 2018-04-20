Санкт-Петербург, 20 апреля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Самым богатым депутатом петербургского парламента вновь стал Александр Рассудов, избравшийся в Законодательное собрание от КПРФ. Многие петербургские депутаты серьезно поправили свое финансовое положение по сравнению с 2016 годом, но никто не смог приблизиться по уровню дохода к коммунисту. Такие данные содержатся в декларациях по итогам 2017 года, опубликованных на официальном сайте Заксобрания, передает 20 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Александр Рассудов на трибуне Заксобрания Петербурга

За 2017 год Александр Рассудов получил около 844 млн рублей, что примерно на 70 млн больше, чем в 2016 году. Супруга Рассудова тоже заработала поболее, чем иной депутат или чиновник: около 18 млн рублей. Кроме того, бывшему председателю совета директоров строительного холдинга «Лидер Групп» Александру Рассудову принадлежат 22 земельных участка общей площадью более 560 га — это при том, что 12 участков он продал за прошлый год. Зато теперь он владеет 21 квартирой, долями еще в трех апартаментах, 12 нежилыми помещениями, тремя парковочными местами. Вся эта недвижимость находится в России.

При таком ее обилии Александр Рассудов также пользуется тремя другими небольшими квартирами. Передвигается он на автомобилях Mercedes GL350 или Land Rover Range Rover. На жену депутата также записаны апартаменты в Испании площадью 117 кв. метров и место на парковке. У сына Александра Рассудова в пользовании находятся сразу шесть квартир.

С подобными показателями в 2017 году не удалось сравниться ни одному из петербургских парламентариев. Так, председатель Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров получил в прошлом году всего 3,9 млн рублей, что примерно на 1 млн меньше, чем в позапрошлом. У Вячеслава Макарова по-прежнему нет вообще никакого собственного жилья, он только пользуется тремя «дачными помещениями» и одной 50-метровой квартирой, а из движимого имущества — старенькая «Волга». У супруги председателя, с доходом 150 тыс. рублей в год, есть доля земельного участка площадью 800 кв. метров, две квартиры и садовый дом.

Несколько лучшие показатели продемонстрировал вице-спикер, единоросс Сергей Соловьев. Он заработал в прошлом году около 11 млн рублей, увеличив свой доход почти на 9 млн. Автопарк Соловьева и его жены пустует — вице-спикер продал свой Mercedes E-класса. Кроме того, избавился Соловьев и от части земли. Теперь у них с супругой на двоих остались участки общей площадью около 2,6 га, дом и доли в двух квартирах.

По сравнению с таким разнообразием другой вице-спикер, единоросс Анатолий Дроздов совсем не выделяется. Он получил 2,8 млн рублей, ездит на Nissan X-Trail, а из недвижимости у него — лишь одно машино-место в 12 кв. метров. Дроздову приходится пользоваться не своей 90-метровой квартирой. На супругу записан большой земельный участок в 2 га, дом, квартира и еще одно место на парковке.

Руководитель фракции ЛДПР Олег Капитанов увеличил свой доход с 1,1 млн до 2,8 млн рублей. Он выглядит самым знатным автолюбителем на фоне остальных коллег. Сейчас Капитанов владеет Lamborghini Murgielago LP640, Porsche Cayenne Turbo, Cadillac Escalade ESV, Chevrolet Suburban, скутером Yamaha, двумя прицепами и грузовиком. От своего Volkswagen Капитанов избавился, зато приобрел новый земельный участок почти в 5 га (к уже имеющимся 2 га земли) и второй дом. Также у него есть две квартиры и доли еще в двух апартаментах.

Намного более существенно свое положение поправил единоросс Алексей Макаров. Он не только увеличил свой доход с 2,6 млн до 9,5 млн рублей за год, но и в дополнение к доле в квартире приобрел другую небольшую квартиру в 44 кв. метра.

Его однопартиец Сергей Никешин тоже увеличил свой доход с 6,5 млн до 9,3 млн рублей в 2017 году. Супруга также доход свой удвоила. Самому Никешину все еще не принадлежит никакого жилья, кроме трех гаражей. Видимо, он проживает на территории супруги: на нее записана земля в 15,2 га, дом в 145 кв. метров, апартаменты площадью 344 кв. метров и квартира в 37,5 кв. метра. Чета Никешиных предпочитает немецкий автопром: им принадлежат два автомобиля Mercedes Benz.

Среди депутатских покупок можно выделить и единоросса Александра Кущака, который приобрел участок площадью 1 га и домик в Крыму. Кроме того, ему по-прежнему принадлежит земля общей площадью 4,4 га, четыре других дома и две квартиры. Кущак заработал в прошлом году менее 3 млн рублей. Передвигается он на невычурном Volvo V40.

Глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко увеличил свой доход с 1,9 млн до 2,6 млн рублей за год. Он ничего не продавал: ему все еще принадлежат две квартиры в 60 и 103 кв. метров.

Руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова свои доходы удвоила, с 1,3 до 2,2 млн рублей. В списке ее недвижимости по-прежнему значатся квартира в 62 кв. метра и доля в стометровых апартаментах.

А вот доходы главного депутата-«справоросса» Алексея Ковалева почти не изменились, составив 2,2 млн рублей в 2017 году. Автотранспортом он не владеет, ограничив себя 100-метровой квартирой и долей в аналогичных по размеру апартаментах.

Немного получше дела обстоят у главы фракции Партии роста Оксаны Дмитриевой — она получила в прошлом году 3,2 млн рублей. Дмитриева владеет квартирами и нежилым помещением, а дом в Греции записан на мужа, как и еще одна квартира.

Аскетично выглядит «яблочник» Борис Вишневский — его декларация не претерпела существенных изменений. Он заработал 2,5 млн рублей, как и в 2016 году, в собственности — по-прежнему полквартиры площадью 82 кв. метра, еще одни апартаменты находятся у депутата в пользовании. Впрочем, парламентарий приобрел вторую машину — Opel Astra в дополнение к уже имевшейся Daewoo Nexia. Однако, как он утверждает, всё равно часто передвигается на метро.

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Как сообщало ИА REGNUM, в составе правительства Санкт-Петербурга больше всего в 2017 году заработал руководитель администрации губернатора Петербурга, вице-губернатор Александр Говорунов — он получил 13 млн 880 тыс. рублей. Доход супруги Говорунова — около 2 млн рублей.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Дивинский стал самым богатым федеральным парламентарием, избранным от Северной столицы. Он отчитался о доходе за 2017 год почти в 27 млн рублей.