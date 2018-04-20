Москва, 20 апреля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Средняя розничная цена литра бензина в России превысила отметку 40 рублей, свидетельствуют данные Росстата. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

За неделю цена литра бензина выросла на 14 копеек (0,4%) и составила 40,09 рубля. Наибольший рост зафиксирован в Саранске и Сыктывкаре — на 1%.

В Симферополе средняя розничная цена литра бензина выросла на 0,9%, в Астрахани, Нальчике, Пензе и Нижнем Новгороде — на 0,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге рост цен составил 0,5% и 0,3% соответственно. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 38,3 рубля за литр.

Аи-95 подорожал до 41,31 рубля за литр, Аи-98 — до 46,62 рубля за литр. Дизельное топливо в среднем стоит 41,25 рубля за литр.