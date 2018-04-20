Москва, 20 апреля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В России выросла средняя розничная цена на бензин. За неделю цены на топливо поднялись на 14 копеек, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

На сегодняшний день усреднённый показатель цены на литр бензина составляет 40,09 рубля за литр. На 9 апреля зарегистрированная цена составляла 39,95 руб. за литр. Таким образом, недельный прирост стоимости составил 0,4%.

Стоимость топлива марки АИ-92 поднялась до 38,3 рубля за литр, АИ-95 подорожал до 41,31 рубля, АИ-98 — до 46,62 рубля. Дизтопливо выросло в цене до 41,25 рубля за литр.

Сильнее всего цены выросли на заправках Саранска и Сыктывкара (на 1%), в Симферополе (0,9%), в Астрахани, Нижнем Новгороде, Нальчике и Пензе (0,8%). Москвичи могут отметить подорожание топлива на 0,5%, жители Санкт-Петербурга — на 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев объяснил текущий рост цен на бензин в России. По его мнению, ситуация не является необычной, так как зафиксированный рост — обычное сезонное подорожание топлива, связанное с посевной кампанией в стране.

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