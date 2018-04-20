Кемерово, 20 апреля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. 20 апреля в Кемерово начали озвучивать результаты генетической экспертизы образцов ДНК погибших в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово

«На оглашение результатов экспертизы приглашены несколько семей, — сказал источник. — Оно началось в здании администрации Ленинского района областного центра и будет продолжаться в течение дня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 г. в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Более 70 человек пострадали.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.

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