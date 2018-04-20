Ялта, Крым, 20 апреля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Протокол о намерениях подписали 20 апреля глава Крыма Сергей Аксенов и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщил Аксенов на своей странице в Facebook. Документ подписан в рамках четвертого Ялтинского международного экономического форума, стартовавшего накануне, 19 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

«Мы уже давно знаем друг друга, и приятно, что хорошие отношения могут способствовать реализации различных экономических проектов. В рамках встречи договорились о создании совместной рабочей группы, которая конкретизирует отношения наших республик в сфере экономики, и позже подпишем соответствующее соглашение с конкретными пунктами», — прокомментировал Аксенов договоренность с президентом Южной Осетии.

По словам Аксенова, группа бизнесменов из российской республики уже работает в Южной Осетии, а в Крыму готовы принять южноосетинских бизнесменов.

«Стороны в пределах своей компетенции выражают намерение развивать долгосрочные и всесторонние торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи на принципах взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Южная Осетия», — цитирует документ ИА «Крыминформ».

Кроме того, в ближайшее время планируется подписание соглашения между правительством Южной Осетии и Советом министров Крыма — о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Для определения направлений взаимодействия решено создать специальную рабочую группу.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертый по счету Ялтинский международный экономический форум стартовал 19 апреля, он продлится три дня. В этом году участниками форума стали около трех тысяч человек, в том числе около 500 — представители 71 иностранного государства.

Отчет о первом дне форума читайте здесь: Международный экономический форум в Ялте: день первый