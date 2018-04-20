Пермский край, 30 сентября, 2002, 10:13 — ИА Регнум. Главный федеральный инспектор по Пермской области Николай Фадеев открыл общественную приемную в г. Кунгуре. В эту приемную могут обращаться жители Кунгура, Кунгурского, Ординского, Суксунского, Кишертского и Березовского районов.

С начала года общественные приемные главного федерального инспектора открылись в Перми, Березниках, Чернушке. До конца 2002 года планируется открытие общественных приемных в городах Чайковском и Верещагино.