Москва, 20 апреля, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал 20 апреля еще 18 VPN и прокси-сервисов, через которые возможен доступ к запрещенному в России мессенджеру Telegram, сообщает пресс-служба ведомства.

Yuri Samoilov Блокировка сайта

По его данным, доступ ограничивается к 18 VPN и прокси-сервисам. Кроме того, в рамках продолжающихся мер по блокировке мессенджера Telegram Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса облачной платформы Azure, принадлежащей компании Microsoft.

Провайдеры по распоряжению ведомства должны заблокировать подсеть 51.136.0.0 /15, в которую входит 131 тыс. IP-адресов, еще 32 тыс. адресов входят в подсеть 51.136.0.0 /17 — она принадлежит Azure.

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Ранее было заблокировано девять тысяч собственных IP-адресов мессенджера, а также почти 600 тысяч IP-адресов сервиса Amazon, куда Telegram попытался перейти. Всего к настоящему времени заблокировано уже более 20 миллионов IP-адресов, в том числе принадлежащих Google.

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Эти меры привели к сбоям в работе ряда интернет-ресурсов, которые не имеют отношения к мессенджеру. Telegram же продолжает работать, хоть и с перебоями.