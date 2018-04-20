Тамбовская область, 20 апреля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Власти Тамбова отменили решение об окончании отопительного сезона. Как 19 апреля сообщила пресс-служба администрации города, такое решение принято из-за многочисленных просьб жителей, которые уже успели замерзнуть в своих квартирах.

Марина Каширская ИА REGNUM В Тамбове снова похолодало

Постановление об окончании отопительного сезона было подписано 17 апреля. Тепло должны быть перестать подавать в квартиры 19 апреля. Однако за временным потеплением в городе последовал холод.

«Следом за резким потеплением пришел холодный воздушный фронт. Вместе с осадками он принес понижение температуры, в ближайших прогнозах синоптики не исключают, что столбик термометра может опуститься до нулевых значений. В результате горожане стали обращаться в администрацию города с просьбами о продлении отопительного сезона. Особенно страдают пожилые люди и дети», — говорится в сообщении пресс-службы.

О том, когда в городе отопительный сезон завершится окончательно, в мэрии не сообщают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теплоснабжающие организации и власти Тамбова уже успели отчитаться об итогах отопительного сезона. Так, по данным заместителя главы администрации города Дмитрия Панкова, этот сезон выявил большие проблемы в работе внутридомовых систем.

При этом отопительный сезон прошел без особых срывов и глобальных аварий. В целом, аварийность снизилась на 10%.

Напомним, что раньше люди жаловались на духоту в квартирах. Например, в Воронеже при уличной температуре +20 в квартирах воздух прогревался до +34 градусов.

Ранее министерство строительства и ЖКХ РФ выступило с инициативой о введении индивидуального учета потребления тепловой энергии в жилых домах. Предлагается, в частности, предоставить гражданам право платить за отопление квартиры по данным приборов учета. Специалисты министерства уверены, что дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла, если установлены индивидуальные приборы учета или как минимум в 50% квартир имеются специальные распределители. В этом случае жители сами смогут регулировать температуру в своих квартирах и, соответственно, не переплачивать за лишние градусы.