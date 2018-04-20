Барнаул, 20 апреля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Среди жертв пожара, произошедшего 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», были двое детей жительницы Алтайского края Оксаны Сидоровой. Это подтвердила завершившаяся на днях экспертиза. Как сообщает сегодня, 20 апреля, региональное министерство социальной защиты, сын 2002 года рождения и дочь 2008 года рождения в период весенних школьных каникул гостили в Кемерове у отца. Когда начался пожар, оба ребёнка и родитель находились в кинотеатре и погибли.

42.mchs.gov.ru ТЦ «Зимняя вишня» после пожара, унёсшего десятки жизней

«Минтрудсоцзащиты Алтайского края оказывает необходимую поддержку матери. Губернатор Александр Карлин 19 апреля подписал распоряжение о выделении материальной помощи в размере 2 миллионов рублей», — отмечается в официальном сообщении алтайского правительства.

Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла в результате пожара, начавшегося на четвёртом этаже торгового центра. Из-за нарушения правил противопожарной безопасности и халатности персонала погибли 64 человека, в том числе — 41 ребёнок. Многие смотрели мультфильмы в кинотеатре: отметить первый день каникул приходили целыми семьями.

42.mchs.gov.ru ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

О том, что в торговом центре были нарушены элементарные требования противопожарной безопасности, заявил на пресс-конференции 17 апреля директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС — главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

«Если бы все пути были открыты для эвакуации и сработала система оповещения, покинуть здание можно было бы за 2 минуты 45 секунд», — заявил инспектор.

Хотя ранее эксперты указывали на то, что здание ТЦ «Зимняя вишня» — это бывший объект промышленного производства и оно не соответствует современным требованиям противопожарной безопасности.