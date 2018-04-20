Санкт-Петербург, 20 апреля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Петербургские отельеры и представители туриндустрии положительно оценили поправки, которые предложило министерство строительства РФ к законопроекту депутата Госдумы Галины Хованской о запрете хостелов в жилых домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы на Дворцовой набережной

Напомним, Минстрой предложил не запрещать хостелы, а разрешать их с согласия всех собственников жилых помещений дома. Кроме того, министерство предложило еще несколько ограничений для хостелов, сохранив саму возможность ведения такого бизнеса.

«Это те поправки, за которые наше бизнес-сообщество весь последний год очень активно боролось. В результате длительных переговоров нам удалось согласовать вот такой вариант поправок. Он сложный для бизнеса, так как приходится договариваться с соседями. Но, так как малых средств размещения действительно много и мы не можем предположить, что все они хорошие, наверное, вынужденно следует принять такой вариант», — сказала Буйлова.

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На данный момент предпринимателей больше всего смущает краткий срок, за который им потребуется получить все необходимые согласования. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 октября 2018 года, а принять его могут лишь в сентябре — из-за предстоящих каникул в Госдуме. Тогда у владельцев хостелов будет всего несколько дней, чтобы провести собрания собственников и получить разрешение соседей.

По мнению Буйловой, даже с учетом поправок Минстроя после вступления в силу закона Петербург потеряет около 20% существующих малых гостиниц. Но главное, что этот бизнес значительно подорожает.

«Рынок закроется, скорее всего. Организация малых средств размещения станет очень дорогой. Нужно будет либо сразу выкупать подъезд целиком, либо вообще больше не задумываться об этом бизнесе в смысле открытия новых точек. Вхождение на рынок станет очень дорогим», — подчеркнула Буйлова.

Она согласна, что эта проблема очень серьезна, но не сравнится с ситуацией, в которую предпринимателей грозил поставить законопроект Хованской в его первоначальной редакции. «Это уже даже не проблема, а возможность работать в новых, более сложных условиях», — заметила Буйлова.

«Гостиничное сообщество считает, что, если будут приняты эти поправки, то, при всей тяжелой обстановке в сфере малых средств размещения, бизнесу все-таки удалось сохранить себя, с учетом того, что автор, госпожа Хованская, занимала совершенно безобразную позицию под названием «Запретить, и всё!». Нам пришлось столкнуться с постоянным ее противодействием», — добавила вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга.

По мнению Тамары Буйловой, поправки также помогут жителям выгнать из их домов бордели и ночлежки, где на человека приходится менее 2 кв. метров площади.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным комитета по развитию туризма, в Санкт-Петербурге классифицировано 1058 коллективных средств размещения, из которых 58% присвоена категория «без звезд» — это хостелы, мини-отели, апартаменты и т.д. Гостиницы категории «3 звезды» составляют 24% от общего числа классифицированных средств размещения. Остальные 18% приходятся на гостиницы категорий «5 звезд», «4 звезды» и «2 звезды». Общий номерной фонд в Санкт-Петербурге к марту 2018 года составлял 38 563 номера.