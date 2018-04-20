Ярославль, 20 апреля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля, входящие в фракцию «Единая Россия» Дмитрий Петровский и Юлия Миронова разместили на своих страницах в соцсетях видео с призывом прийти на субботник в образах зайчика (Миронова) и «маски смерти» (Петровский). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы Дмитрия Петровского в Facebook Дмитрий Петровский

Народные избранники использовали приложение «маскарад» для мобильных телефонов. Начала «флэшмоб» Юлия Миронова, а Дмитрий Петровский подхватил. Также Миронова призывает поддержать инициативу и других депутатов-единороссов.

Скриншот страницы Юлии Мироновой в Facebook Юлия Миронова

«Песни я уже Вам пела, попу качала, а зайчиком ещё не была. Не хайпа ради, а пользы для. ВСЕ НА СУББОТНИК! Сбор в 10 утра в каждом дворе города!», — прокомментировала видео Миронова.

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли депутатскую инициативу.

Вы точно депутаты муниципалитета, органа представительной власти?», — спрашивает один из ярославцев.

Мандат показать?» — спрашивает в ответ Юлия Миронова.

Впрочем, есть и те, кто одобряет действия народных избранников.

Ну это лучше смотрится, чем традиционные советские агитлистовки «Убирайся во славу Родины», — пишет другой пользователь.

Дмитрий Петровский получил всероссийскую известность после того, как растоптал свой айпад в ответ на санкции США. Пользователи соцсетей упрекнули депутата, что он использовал приложение для айфона, однако тот ответил, что приложение появилось и на платформе андроид. Юлия Миронова запомнилась многим ярославцам тем, что несколько раз редактировала слово «бюллетень» в одном из постов в соцсетях. О реализованных социальных инициативах народных избранников известно гораздо меньше.