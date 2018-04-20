Новосибирск, 20 апреля, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Властям Новосибирской области предстоит большая работа: за короткий срок превратить идею Новосибирского научного центра в конкретные проекты и снова презентовать его руководству страны. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Владимир Путин на встрече с учёными Сибирского отделения Российской академии наук

Отметим, что перечень поручений президента РФ Владимира Путина, которые были утверждены по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учёными Сибирского отделения РАН уже опубликованы.

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Теперь в срок до 30 сентября 2018 года новосибирское региональное правительство совместно с Российской Академией наук и правительством Российской Федерации должны подготовить и представить план развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.

Ответственными за исполнение поручения президента являются председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, глава Новосибирской области Андрей Травников и президент ФГБУ «Российская академия наук», академик РАН Александр Сергеев.

О необходимости интеграции научно-образовательных и производственных возможностей Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и Бердска говорилось ещё в декабре 2017 года на расширенном заседании президиума СО РАН. Тогда Андрей Травников отмечал, что это позволит создать крупнейший в стране центр науки и образования, который станет опорным элементом инновационной системы региона, базой для создания высокотехнологичных производств, новых рабочих мест и комфортных условий для закрепления научных кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля во время визита президента России Владимира Путина в Новосибирскую область, врио губернатора региона представил инициативу по отработке пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, р.п. Краснообска и наукограда Кольцово. В её основе — идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, предприятиями, образовательными учреждениями региона. В числе поручений президента также и разработка мер по проведению синхротронно-нейтронных исследований с созданием синхротронного ускорителя в Новосибирском Академгородке.

Проект предварительно назвали «Академгородок 2.0». Считается, что он может стать драйвером развития не только Новосибирска и Сибири, но и мировой науки. Однако, есть вероятность, что «Академгородок 2.0» может превратиться в очередной научный проект, коих множество. По мнению некоторых новосибирских экспертов, развитие проекта в ту или иную сторону будет зависет даже не столько от финансирования, сколько от способности людей договариваться и работать сообща.