«Академгородок 2.0»: обозначены первые сроки по поручениям президента
Новосибирск, 20 апреля, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Властям Новосибирской области предстоит большая работа: за короткий срок превратить идею Новосибирского научного центра в конкретные проекты и снова презентовать его руководству страны. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников.
Отметим, что перечень поручений президента РФ Владимира Путина, которые были утверждены по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учёными Сибирского отделения РАН уже опубликованы.
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Теперь в срок до 30 сентября 2018 года новосибирское региональное правительство совместно с Российской Академией наук и правительством Российской Федерации должны подготовить и представить план развития Новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.
Ответственными за исполнение поручения президента являются председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, глава Новосибирской области Андрей Травников и президент ФГБУ «Российская академия наук», академик РАН Александр Сергеев.
О необходимости интеграции научно-образовательных и производственных возможностей Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и Бердска говорилось ещё в декабре 2017 года на расширенном заседании президиума СО РАН. Тогда Андрей Травников отмечал, что это позволит создать крупнейший в стране центр науки и образования, который станет опорным элементом инновационной системы региона, базой для создания высокотехнологичных производств, новых рабочих мест и комфортных условий для закрепления научных кадров.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля во время визита президента России Владимира Путина в Новосибирскую область, врио губернатора региона представил инициативу по отработке пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, р.п. Краснообска и наукограда Кольцово. В её основе — идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, предприятиями, образовательными учреждениями региона. В числе поручений президента также и разработка мер по проведению синхротронно-нейтронных исследований с созданием синхротронного ускорителя в Новосибирском Академгородке.
Проект предварительно назвали «Академгородок 2.0». Считается, что он может стать драйвером развития не только Новосибирска и Сибири, но и мировой науки. Однако, есть вероятность, что «Академгородок 2.0» может превратиться в очередной научный проект, коих множество. По мнению некоторых новосибирских экспертов, развитие проекта в ту или иную сторону будет зависет даже не столько от финансирования, сколько от способности людей договариваться и работать сообща.