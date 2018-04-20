* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 20 апреля, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Правительство Сирии приступило к нанесению авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Дамаска, сообщает 20 апреля Al Jazeera.

Бомбардировка. Сирия

Террористы, с которыми общаются некоторые СМИ, подтвердили тот факт, что силы президента Башара Асада начали военную операцию против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Атака идет на анклав Ярмук, где укрываются террористы. Этот район значительно меньше по масштабу, чем Восточная Гута, поэтому его освобождение не должно представлять сложности.

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют район Ярмук с 2015 года. Прежде правительство страны не обращало на это внимание, так как имело проблемы посерьезней.

Напомним, война в Сирии продолжается уже семь лет. В 2014 году в конфликте появился новый игрок — «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После его вторжения в Ирак и Сирию война приобрела иной характер.

Благодаря вмешательству ВКС России с террористами удалось справиться, в настоящее время ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует в Сирии не более 5% территории, которая постоянно сокращается.