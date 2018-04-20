Ярославль, 20 апреля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. 19 апреля в департаменте окружающей среды и природопользования Ярославской области прошло итоговое заседание конкурсной комиссии, созданной в целях проведения отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Компания «Хартия» работает в Дзержинском районе Ярославля

С учетом представленной дополнительной информации комиссией были рассмотрены заявки на участие в конкурсном отборе. По итогам такого рассмотрения заявка ООО «Спецтехуборка» была признана несоответствующей документации о конкурсном отборе.

Как сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, согласно положениям постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» соглашение об организации деятельности будет заключено с участником, заявка которого соответствовала конкурсной документации. Статус «регионального оператора», который в следующие 8 лет займется сбором, транспортировкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением бытовых отходов, присвоен ООО «Хартия».

Заключение соглашения с данной компанией предполагается до 01 мая 2018 года. Деятельность регионального оператора должна быть реализована с 01 сентября 2018.

«Выбор регионального оператора является одним из этапов перехода к новой системе обращения с отходами на территории области, в рамках которой планируется обеспечить замену контейнеров для сбора ТКО, обновление парка мусоровывозящей техники, приведение в нормативное состояние полигонов для размещения отходов, создание сортировочных и перегрузочных станций. Новая система позволит сделать отрасль оборота твердых коммунальных отходов более прозрачной и контролируемой», — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

В региональном правительстве напоминают, о том, что ООО «Хартия» с 2017 года успешно реализует в регионе пилотные проекты по оптимизации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в Угличском и Брейтовском муниципальных районах, а также Дзержинском районе города Ярославля.