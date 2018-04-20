Иркутск, 20 апреля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Неутешительную демографическую статистику опубликовал сегодня, 20 апреля, Иркутскстат: за 2017 год численность населения региона сократилась на 4706 человек (0,2%), а число населённых пунктов, в которых не осталось ни одного жителя, выросло до 71 (в 2004 году заявлялось о 34 «мёртвых» деревнях), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM За 2017 год численность населения Приангарья сократилась на 4706 человек

«Мертвые и погибающие деревни имеются в любом районе, но больше всего их в Тайшетском (19), Качугском (18), Киренском (15), Ольхонском (14), Братском и Куйтунском (по 11), Слюдянском и Черемховском районах (по 10)», — пояснили статистики.

Также известно, что в Иркутской области насчитывается 140 деревень с числом жителей не более 10 человек в каждой. Молодёжь давно покинула эти места, а старики доживают свой век, не желая расставаться с родным домом.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Заколоченные ставни заброшенного дома

К примеру, в смерти Ивановки (Заларинский район) старожилы винят объединение деревень, начавшееся в 70-х годах прошлого века. После того, как Ивановку отдали в ведомство Моисеевской сельской администрации (притом что от Моисеевки до Ивановки целых 12 километров в гору по извилистой дороге), её население стало стремительно сокращаться, и к 1982 году оставалась лишь одна жительница — Варвара Михайловна Ивкина. Ровно двадцать лет, с 1982-го по 2002 год деревня существовала благодаря лишь этой единственной жительнице. В 2002 году этот факт зафиксировали во время Всероссийской переписи населения, однако в марте того же года Варвара Михайловна скончалась.

Из пояснительной записки администрации Заларинского района:

» <…>одна бабушка, которая проживала на этом участке после 1982 года, в марте 2002 года умерла. Предприятий промышленности, сельского хозяйства, транспорта, социально-культурных учреждений, предприятий торговли и быта, коммунального хозяйства нет, разрушен жилой фонд. В перспективе дальнейшее заселение и развитие данного населенного пункта не планируется».

В 2004 году Ивановка, как самостоятельная административная единица, была упразднена. Позднее, как пишет baikal-info.ru, мёртвую деревню облюбовали лесозаготовители, организовав в единственном жилом доме пилораму.

По данным иркутских статистиков, из 42 муниципальных образований региона прирост населения отмечается только в восьми, в других зафиксирована убыль. Чаще всего она происходит под влиянием двух факторов: миграционного оттока и превышения числа смертей над количеством новорождённых.

В 10 муниципалитетах людские потери обусловлены миграционными процессами, негативное влияние которых не смог полностью компенсировать естественный прирост. Есть районы (Нижнеилимский, Тулунский, Усть-Илимский, Усть-Удинский, Чунский), где снижение произошло абсолютно во всех населённых пунктах. Максимально снизилась численность в Бодайбо и одноименном районе (на 5,4% за год), а также в Мамско-Чуйском районе (на 3,5%).

Напомним, Иркутская область стала единственной из всех сибирских территорий, где по итогам 2017 года зафиксирован рост младенческой смертности. Также в Приангарье зарегистрировано падение рождаемости — с 35,6 тысячи человек до 32 тысяч (на 10%). По этому показателю Иркутская область делит третье место в Сибирском федеральном округе с Новосибирской областью.