Вашингтон, 20 апреля, 2018, 07:34 — ИА Регнум. В США начнут разрабатывать гиперзвуковую крылатую ракету, которой будут оснащаться самолёты ВВС Соединённых Штатов. Созданием прототипа ракеты займутся специалисты компании Lockheed Martin. Именно с ней Пентагон заключил соответствующий контракт. Об этом стало известно 18 марта, пишет издание Defence News.

Американская гиперзвуковая ракета X-51A Waverider

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Договором предусмотрено ведение проектно-конструкторских разработок, проведение испытаний, планирование материально-технического обеспечения и осуществление интеграционной поддержки всех элементов гиперзвукового, обычного, воздушного и боевого оружия.

На эти цели министерство обороны США готово потратить $928 млн. При этом сроки программы не уточняются.

«Эти работы являются частью усилий по разработке гиперзвукового оружия, предпринимаемых ВВС для ускорения гиперзвуковых исследований и разработок, — цитирует издание заявление официального представителя ВВС США Энн Стефанек. — Военно-воздушные силы создают опытный образец для скорейшего продвижения этих технологий на стадию их практического использования».

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Отмечается, что соглашение является частью более масштабных мер министерства обороны США по активизации усилий по созданию арсенала гипероружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о ряде разработок в России систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Всего было представлено шесть новых российских стратегических систем вооружения. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», авиационный ракетный комплекс «Кинжал», гиперзвуковой комплекс «Авангард», а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

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В тот же день высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил, что Вашингтон недофинансирует собственную исследовательскую базу, необходимую для разработки американских аналогов. Бюджет США на 2019 финансовый год, предусматривает увеличение финансирования исследований в области гиперзвука, однако дополнительное финансирование получат лишь несколько агентств, включая DARPA, NASA и агентство противоракетной обороны.

Позднее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен во время слушаний в сенате по вооруженным силам заявил, что вооруженные силы США в настоящее время не располагают необходимыми вооружениями, которые можно было бы противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. По его словам, единственная возможность у США защититься от потенциальной атаки с использованием гиперзвукового оружия — это нанесение ядерного удара.