Глава Минфина США: Санкции против России достигли нужного результата
Вашингтон, 20 апреля, 2018, 07:34 — ИА Регнум. О достижении желаемого результата после введения санкций против России заявил 20 апреля министр финансов США Стивен Мнучин, об этом сообщает FOX Business.
«Санкции, которые мы ввели против олигархов и русских политиков имели необходимый эффект», — сказал Мнучин.
Он объяснил, что всю прошлую неделю в Белом доме при участии постпреда США при ООН Никки Хейли проходили консультации в связи с ситуацией в Сирии. Однако, после ее слов о планах ввести новый пакет антироссийских санкций, принято решение изменить стратегию. Поэтому 16 апреля президент США Дональд Трамп отложил введение санкций.
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«Уже введенные санкции были самыми эффективными. Используем ли мы военные меры, или экономические, мы всегда будем регулировать нашу стратегию в соответствии с вещами, которые возможно происходят за кулисами», — объяснил положение дел Мнучин.
Он добавил, что даже если Вашингтон пойдет на новые ограничения против Москвы, то «не станет объявлять об этом на весь мир».
Напомним, 6 апреля США ввели в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов — глав крупнейших компаний — персональные санкции. Новые ограничения с 16 апреля, по словам Хейли, предлагались в качестве ответа США на действия России в Сирии. Позднее источник в Белом доме сообщил изданию, что Трамп не пойдет на новые санкции «без очередного провокационного шага со стороны России».