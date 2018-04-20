Вашингтон, 20 апреля, 2018, 07:34 — ИА Регнум. О достижении желаемого результата после введения санкций против России заявил 20 апреля министр финансов США Стивен Мнучин, об этом сообщает FOX Business.

torange.biz Санкции против России

«Санкции, которые мы ввели против олигархов и русских политиков имели необходимый эффект», — сказал Мнучин.

Он объяснил, что всю прошлую неделю в Белом доме при участии постпреда США при ООН Никки Хейли проходили консультации в связи с ситуацией в Сирии. Однако, после ее слов о планах ввести новый пакет антироссийских санкций, принято решение изменить стратегию. Поэтому 16 апреля президент США Дональд Трамп отложил введение санкций.

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«Уже введенные санкции были самыми эффективными. Используем ли мы военные меры, или экономические, мы всегда будем регулировать нашу стратегию в соответствии с вещами, которые возможно происходят за кулисами», — объяснил положение дел Мнучин.

Он добавил, что даже если Вашингтон пойдет на новые ограничения против Москвы, то «не станет объявлять об этом на весь мир».

Напомним, 6 апреля США ввели в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов — глав крупнейших компаний — персональные санкции. Новые ограничения с 16 апреля, по словам Хейли, предлагались в качестве ответа США на действия России в Сирии. Позднее источник в Белом доме сообщил изданию, что Трамп не пойдет на новые санкции «без очередного провокационного шага со стороны России».