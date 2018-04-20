Москва, 20 апреля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 20 апреля практически по нулям, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На европейской сессии цена на Brent повышалась до $74,70.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Фьючерсы на нефть пользовались спросом на фоне сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США, а также в ожидании предстоящего заседания мониторингового комитета ОПЕК 19−20 апреля в Саудовской Аравии.

Сегодня, 20 апреля, баррель Brent стоит $73.75 (+0.23%)/ она торгуется в плюсе, но этот рост является коррекцией к падению с максимума $74,71 до $73,44.

Накануне сформировалась разворотная динамика. Она является предвестником падения цен на нефть сорта Brent до $72,30. Активность продавцов стоит ожидать на европейской сессии.

Напомним, 19 апреля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,40%, до $73,48 за баррель, WTI понизилась на 0,20%, до $68,33 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $70,61 за баррель.

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