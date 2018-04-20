Россия на пути к разрыву авиасообщения с США и обходу санкций: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Закрыть небо: у экипажей «Аэрофлота» проблемы с получением виз США;
- Спектакль не окончен: госдеп обвинил Россию и Сирию в уничтожении следов химатаки;
- В поисках оправданий: Литва исследует «последствия агрессии СССР»;
- Своим же на смех: жители Клайпеды иронизируют над учениями «по отражению агрессии РФ»;
- Торговый ключ: в Крыму придумали, как преодолеть санкции.