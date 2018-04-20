Чита, 20 апреля, 2018, 06:18 — ИА Регнум. Забайкальский край и Бурятия договорились о совместной борьбе с незаконным оборотом древесины. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Правительство Забайкалья уведомляет, что подписанный документ предусматривает разработку плана совместных контрольных и иных мероприятий по выявлению и предупреждению нарушений законодательства в области лесных отношений и оборота древесины. Также предусматривается обмен информацией, создание (при необходимости) межрегиональных и межведомственных рабочих групп, содействие заключению двусторонних или многосторонних соглашений между заинтересованными органами.

Площадь лесов в Забайкальском крае составляет примерно 340 тыс. квадратных километров (более 70%). В Бурятии лесом занято 83% территории. Только в Забайкалье ущерб от теневого оборота древесины за последние четыре года составил более 5 млрд рублей.

«Сегодня у нас леса — в одних руках, охрана и восстановление — в других, лесопереработка — в третьих, выдача лицензионных и разрешительных документов — в четвертых, за всем этим наблюдают разные органы, в итоге порядка нет», — заявил в интервью gazeta-n1.ru исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Бурятии Сергей Соляник.

Из-за пробелов в законодательстве лесной бизнес территорий захватили организованные преступные группы, монополизированные недобросовестными китайскими предпринимателями. По итогам 2017 года за нарушение закона Забайкальского края об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины было наложено 240 административных штрафов на сумму более 13 миллионов рублей.

Ситуация усугубляется тем, что многие территории, занятые лесом, числятся землями сельскохозяйственного назначения, а не лесного фонда, и реликтовые деревья на них выкашиваюся, как сорняки.

Как уже сообщала ИА REGNUM, впервые подобное соглашение между регионами было подписано в 2007 году. Действие нового соглашения заканчивается в конце 2018 года.