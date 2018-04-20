Два полицейских погибли в ресторане во Флориде
Трентон, США, 20 апреля, 2018, 04:14 — ИА Регнум. Огнестрельные ранения стали причиной гибели двух полицейских в городе Трентон (штат Флорида, США), сообщает The Associated Press.
Стрельба
Уточняется, что погибшие — помощники шерифа округа Гилкрист. Их застрелили 19 апреля во время посещения ресторана.
Когда полицейские находились в здании, прогремели выстрели: стреляли через окно. Оба помощника шерифа получили смертельные пулевые ранения.
Отметим, что мертвым найден также предполагаемый злоумышленник. Личность его пока не установлена.