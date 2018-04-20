Вашингтон, 20 апреля, 2018, 03:57 — ИА Регнум. Условия сближения с США поставил России советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на встрече с российским послом Анатолием Антоновым, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Дядя Сэм ставит условия

Уточняется, что российско-американская встреча прошла в Белом доме 19 апреля. Темой переговоров стали двусторонние отношения.

«Болтон подтвердил, что налаживание более тесных отношений выгодно как для Соединенных Штатов, так и для России, но это потребует решения проблем в отношении вмешательства России в выборы 2016 года, безрассудного использования химического оружия в Соединенном Королевстве и ситуации на Украине и Сирии», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ни одну из обозначенных Болтоном формулировок нельзя назвать корректной, поскольку США не в состоянии предъявить доказательства ни по «вмешательству» России в избирательную кампанию 2016 года, ни по так называемому делу Скрипаля.

Относительно «ситуации на Украине» Вашингтон не признает законные результаты референдума в Крыму и Севастополе в 2014 году и называет воссоединение полуострова с Россией «аннексией».

Что касается ситуации в Сирии, в ночь на 14 апреля 2018 года США совершили ракетный удар по суверенному государству в нарушении всех норм международного права.

К тому же Вашингтон не раз заявлял, что именно США «победили» в Сирии терроризм и что настоящим террористом является сирийский президент Башар Асад (американские политики употребляют в отношении него термин «животное»).