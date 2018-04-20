Москва, 20 апреля, 2018, 03:29 — ИА Регнум. Приближение к границам России 18 зарубежных летательных аппаратов зафиксировано за минувшую неделю, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Российский истребитель-перехватчик МиГ-31

За указанный период российские летчики пять раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов.

Нарушение воздушного пространства РФ не допущено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю разведку у российских границ вели 24 иностранных самолета. Российские летчики четыре раза поднимались на перехват и сопровождение летательных аппаратов.