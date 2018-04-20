Москва, 20 апреля, 2018, 03:08 — ИА Регнум. Российская сторона может «похлопотать» о включении постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс, а заодно и всего британского правительства, «в почетные члены Российского военно-исторического общества», сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британский флаг

По словам российского дипломата, такая идея у ведомства возникла после высказываний британских политиков.

Так, заявление посла Великобритании в Москве Лори Бристоу о том, что Россия причастна «к целому ряду убийств, совершенных по государственному заказу, в том числе на территории Великобритании», говорит о проблемах со знаниями истории.

Навело на эту мысль об историческом обществе и заявление Пирс, которая «оценила литературные познания» постпреда РФ при ООН Василия Небензи, сказав: «Когда наступит Рождество, я бы хотела купить своему коллеге, российскому послу, подписку в клуб английской литературы».

«Мы, как вам известно, никогда не остаемся в долгу. Зачем нам ждать целых восемь месяцев до Нового года или Рождества? Мы видим какие трудности с историей испытывает британское правительство, исходя из заявления посла Великобритании в Москве Лори Бристоу», — сказала Захарова.

Российский дипломат отметила, что не так давно МИД РФ подписал соглашение о сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом.

«В этой связи мы можем похлопотать о включении как госпожи К. Пирс, так и всего правительства Великобритании, в почетные члены Российского военно-исторического общества», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Небензя на заседании Совета Безопасности ООН обратился к британской стороне со словами: «Шекспир в пьесе «Генрих VI» сказал: «Всегда в душе преступной подозренье». Это было сказано по поводу лжи Лондона в так называемом деле Скрипаля.

«Ну так потрудитесь хотя бы свои подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, — сказал Небензя. — А то как-то неубедительно получается — даже обидно за вас».