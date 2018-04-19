Ветлуга, Нижегородская область, 20 апреля, 2018, 02:25 — ИА Регнум. Двум объектам культурного наследия города Ветлуги Нижегородской области установят границы зон охраны и введут ограничения по использованию участков, попадающих в их состав. Особые режимы использования земель планируется установить для «Дома П. Кузнецова» на улице Ленина, 3 (литер А) и «Дома с лавками В. Чиркина» на улице Ленина, 4 (литеры А1, А2), но они затронут ещё семь домов по той же улице. До 24 апреля 2018 года документ проходит общественные обсуждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Белобородов Ветлуга

Устанавливаемый режим затронет интересы исторически ценных градоформирующих объектов — домов № 4а, 5, 5б, 6, 7, 8, 10 на улице Ленина, введя ограничение их капитального ремонта и реконструкции. Так, ремонт будет разрешён, но без изменения фасадов и с сохранением «исторического облика фасадов и ценных деталей и элементов декора фасадов, с воссозданием утраченных элементов», реконструкция может производиться только с сохранением исторических высотных параметров, форм и размеров деталей, крыш и подлинных элементов декора. При необходимости пристройки к зданиям допускаются, но за счёт дворов и с сохранением высотных ограничений. Даже при благоустройстве территорий подрядчики будут обязаны учитывать преемственность исторических традиций. Таким образом, при изготовлении элементов благоустройства могут быть задействованы только традиционные материалы.

Полностью запрещается в границах охраны — — строительство и проектирование за исключением того, что необходимо для сохранения объектов культурного наследия. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов строить разрешается, но только не выше восьми метров «от планировочной отметки земли до венчающего карниза или 11,5 метра до верха конька скатной кровли». Крыши в новых зданиях допустимы только скатные, а цвета у фасадов должны быть нейтральные с кровельным покрытием красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ограничения по застройке территории были предложены для двух объектов в Нижнем Новгороде. В их числе — Дом возлюбленной Фёдора Достоевского, ставшей прототипом ряда его героинь на улице Володарского, 57 (литер А) и здание Александровской женской богадельни на пересечении улиц Варварская, Володарского, 42/56 (литер А). Вокруг зданий была ограничена высотность для новой застройки.

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