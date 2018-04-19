Москва, 20 апреля, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой состоится 20 апреля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Foreign and Commonwealth Office Стаффан де Мистура

Уточняется, что переговоры пройдут в Москве.

«Будет комплексно рассмотрено положение дел в сирийском урегулировании и его перспективы, в том числе в контексте последствий агрессивной акции США и тех стран, которые поддержали их в этом незаконном мероприятии против Дамаска, осуществленной 14 апреля», — отметили в МИД РФ.

Напомним, ракетная атака на Сирию была осуществлена тремя странами — США, Великобританией и Францией. В сторону Сирии было запущено 103 крылатые ракеты, большинство из которых отразили сирийские ПВО.

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Агрессивные действия были предприняты без санкций Совета Безопасности ООН на основании того, что в Думе (Восточная Гута, Сирия) Сирийская арабская армия якобы применила химическое оружие против мирных жителей.

Ничем не подтвержденное обвинение вылилось, с подачи Вашингтона, в ракетные удары. Необходимо отметить, что Восточная Гута вплоть до 14 апреля являлась анклавом боевиков. При освобождении территории от боевиков сирийские военные обнаружили лабораторию террористов по изготовлению химического оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Лавров заявил: ученых, расследующих «инцидент в Думе», «пытаются использовать в политических целях»:

«Они в тот момент не смогли выдвинуться, потому что начались удары. Кому-то очень не хотелось, чтобы они попали своевременно в тот район, о котором идет речь».

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