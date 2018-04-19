Дамаск, 20 апреля, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Сирийский президент Башар Асад отправил в Париж Орден почетного легиона, который был ему вручен президентом Франции (с 1995 по 2007 г.) Жаком Шираком, передает телекомпания France24.

David Monniaux Орден Почётного Легиона

Уточняется, что орден был передан во Францию через румынское посольство в Дамаске. Пресс-служба сирийского президента сообщила:

«Для президента Асада нет чести в том, чтобы носить орден государства-раба и последователя США, которые поддерживают террористов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Париже была начата процедура лишения Асада Ордена почетного легиона. Решение принято на волне развязанной в США кампании по обвинению Дамаска в отравлении химическим оружием мирных жителей Думы (Восточная Гута, Сирия).

Франция присоединилась к США в ракетном ударе по Сирии 14 апреля 2018 года, хотя никаких доказательств химической атаки, якобы проведенной в Думе, не было и нет.

Стоит отметить, что французский президент Эммануэль Макрон 12 апреля (до атаки на Сирию) заявил: Париж располагает доказательствами причастности «сирийского режима» к «химатаке» в Думе. До сих пор он не представил эти сведения, как и США.

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После ракетного удара, 15 апреля, Макрон заявил, что убедил американского президента Дональда Трампа «ограничить цели ударов только химическими объектами». А еще он «убедил Трампа не уходить из Сирии».

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