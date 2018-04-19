Асад отказался от «ордена государства-раба»
Дамаск, 20 апреля, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Сирийский президент Башар Асад отправил в Париж Орден почетного легиона, который был ему вручен президентом Франции (с 1995 по 2007 г.) Жаком Шираком, передает телекомпания France24.
Уточняется, что орден был передан во Францию через румынское посольство в Дамаске. Пресс-служба сирийского президента сообщила:
«Для президента Асада нет чести в том, чтобы носить орден государства-раба и последователя США, которые поддерживают террористов».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Париже была начата процедура лишения Асада Ордена почетного легиона. Решение принято на волне развязанной в США кампании по обвинению Дамаска в отравлении химическим оружием мирных жителей Думы (Восточная Гута, Сирия).
Франция присоединилась к США в ракетном ударе по Сирии 14 апреля 2018 года, хотя никаких доказательств химической атаки, якобы проведенной в Думе, не было и нет.
Стоит отметить, что французский президент Эммануэль Макрон 12 апреля (до атаки на Сирию) заявил: Париж располагает доказательствами причастности «сирийского режима» к «химатаке» в Думе. До сих пор он не представил эти сведения, как и США.
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После ракетного удара, 15 апреля, Макрон заявил, что убедил американского президента Дональда Трампа «ограничить цели ударов только химическими объектами». А еще он «убедил Трампа не уходить из Сирии».
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