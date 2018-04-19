Тюлячинский район, Татарстан, 20 апреля, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Производителя строительных материалов из Татарии за долг почти в 100 млн рублей пытается обанкротить АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Это вторая попытка обанкротить ООО «Керамзитно-бетонный завод» из Тюлячинского района, аффилированное с другим аналогичным заводом в Набережных Челнах. Иск пока не принят к производству, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Исковое заявление в Арбитражный суд РТ поступило 18 апреля 2018 года, сумма претензий — 98 722 205,68 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, завод создан 3 июля 2009 года, его уставный капитал — 30,3 тыс. рублей. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона, цемента и гипса. Гендиректор предприятия с 14 ноября 2017 года — Марат Фаррахов. Участниками общества числятся Ильгизар Хисматуллин, Эльмира Массарова и с 30 марта 2017 года к ним присоединился Дамир Валиев. Тот же состав участников имеет другой производитель стройматериалов республики — ООО «Бетонстройинвест» из Набережных Челнов. Про последний в ноябре 2013 года казанские СМИ писали, что своё производство ООО возвело на территории завода «ЖБИ Мелиорация», некогда крупнейшего производителя строительных материалов в регионе.

«К слову, возводился он по инициативе и под непосредственным кураторством первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, когда он был еще министром мелиорации и водного хозяйства РТ», — писало тогда издание «Бизнес-онлайн» о ЖБИ, который позднее был признан банкротом.

Примечательно, партнёром группы «Бетонстройинвест» по возведению набережночелнинского завода пять лет назад был «ИнтехБанк», который с 2017 года лишился лицензии и на сегодня находится под конкурсным производством.

Возвращаясь к тюлячинскому предприятию отметим, что один из его соучредителей — — Ильгизар Хисматуллин также является основным участником ООО «Татнур» из Казани и единственным участником ООО «Сфера-Н», которые по основному виду деятельности занимаются строительством жилых и нежилых зданий. А также ему принадлежит товарищество собственников недвижимости «Райский уголок».

Попытка обанкротить ООО «Керамзитно-бетонный завод» из Тюлячинского района далеко не первая. В 2016 году с аналогичным иском обращалось ООО «Трест механизации строительства и благоустройства», учредителями которого являются ЗАО «Камгэсэнергострой» и одноимённое ОАО.

Производству по первому иску было прекращено в сентябре 2016 года в связи с тем, что задолженность была погашена. Сумма претензий тогда составила около 441 тыс. рублей.