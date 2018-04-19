Ереван, 20 апреля, 2018, 01:36 — ИА Регнум. В обществах всегда бывают недовольства, заявил в эфире телекомпании «Шант» премьер-министр Армении Серж Саргсян, касаясь проходящих в столице акций протеста против его избрания премьер-министром.

Photolure Акция протеста в Ереване

«В таких странах, как наша, эти недовольства более острые, поскольку, к сожалению, уровень жизни не дает возможности людям удовлетворять свои желания. Но вы также заметили, насколько за последние годы выросли возможности граждан выражать свое недовольство. Это идет в пользу и власти, и остальных граждан», — отметил премьер Армении.

По словам Сержа Саргсяна, вопрос в том, в той плоскости, насколько это недовольство высказывается в соответствии с законом.

«Когда все соответствует закону, то нет никаких проблем. Но есть граница, которую не следует переходить. И правоохранительные органы, и власти, и остальные граждане, которые участвуют в акциях, должны следовать требованиям закона. Когда несколько сотен или несколько тысяч переходят границу и нарушают права других, то возникает множество вопросов. Возникает вопрос: почему родители должны беспокоиться, когда отправляют своих детей в школу», — сказал Серж Саргсян, подчеркнув, что несколько десятков людей решили создать в стране нестабильность.

Он выразил уверенность в том, что армянского народ — мудрый и в такой ситуации примет правильное решение.

«Мы надеемся на эту мудрость. Не может в стране царить атмосфера вседозволенности», — заявил премьер-министр.

Мы уважаем право граждан на свободные собрания и волеизъявление. Об этом заявил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении, вице-спикера парламента Эдуард Шармазанов после заседания исполнительного органа партии, где, по его словам, обсуждались внутриполитические вопросы.

«Власти обязаны проявить терпимость, сдержанность. Мы уважаем право граждан на свободные собрания и волеизъявление. Это конституционная норма и никто не имеет права ограничивать ее, но мы считаем, что организаторы митингов обязаны обращать большее внимание на законность продолжения митингов, чтобы участники не нарушали закон», — сказал Эдуард Шармазанов, касаясь происходящих в Ереване протестов.

Он также сообщил, что правящая партия оценивает профессиональную деятельность правоохранителей как положительную и сдержанную.

По его словам, единственный путь — в политическом диалоге.

«Премьер избран законно, политическое большинство имеет высокое чувство ответственности, и волю, чтобы продолжать те реформы, которые начало. В то же время, мы готовы услышать импульсы, которые идут от разных слоев нашего общества. Если хотите, также в форме протестов», — заявил Шармазанов.

Он также сообщил, что в РПА не обсуждают вопрос отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. По его словам, процессы в Армении должны проходить политической повестки.

В свою очередь лидер оппозиционного движения, борющегося против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на должность премьер-министра, депутат парламента Никол Пашинян, выступая на митинге на площади Республики в Ереване вечером 19 апреля, заявил, что сетевая борьба продолжается, предложив с завтрашнего дня вернуться к тактике блокирования улиц и мостов города. Он заявил, что будут также перекрыты станции метро. Акция начнется в 08:15 утра не только в центре, но и в разных районах столицы.

По словам Пашиняна, особенностью завтрашнего дня станет участие в акциях грузовиков, что не даст возможности полиции задействовать эвакуаторы, поскольку в Армении нет специальных эвакуаторов для грузового транспорта.

Пашинян не сообщил, где именно будет находиться завтра, пообещав присоединиться к той общине города, где активнее и успешнее всего будут блокировать улицы.